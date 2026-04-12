Doanh số xe VinFast trong tháng 3/2026 đạt 27.500 xe

Thị trường ô tô điện Việt Nam trong tháng 3/2026 ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, với VinFast tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Theo công bố của doanh nghiệp, hãng đã bàn giao 27.609 xe trong tháng, tăng 127% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, toàn bộ các dòng sản phẩm của VinFast đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Riêng ngày 28/3/2026, nhà sản xuất xe điện Việt Nam đã xử lý 3.520 đơn hàng, thiết lập mức kỷ lục doanh số theo ngày trên thị trường ô tô trong nước.

Xét theo từng phân khúc, Limo Green là mẫu xe có doanh số cao nhất trong tháng với 6.795 xe, tăng 276% so với tháng trước. Phiên bản MPV 7 chỗ hướng đến khách hàng cá nhân cũng đạt 2.521 xe, tăng 116%, cho thấy xu hướng chuyển dịch sang xe điện trong nhóm xe gia đình.

Ở phân khúc SUV, mẫu xe VF 7 đạt 1.732 xe bán ra trong tháng, tăng 115% so với tháng 2 và vươn lên dẫn đầu phân khúc C-SUV. Các mẫu xe khác như VF 6, VF 5 và VF 3 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với doanh số lần lượt đạt 3.152 xe (+202%), 4.218 xe (+158%) và 4.729 xe (+108%).

Bên cạnh đó, nhóm xe điện cỡ nhỏ phục vụ kinh doanh như EC Van và Minio Green cũng ghi nhận mức doanh số cao nhất kể từ khi ra mắt, phản ánh nhu cầu gia tăng trong lĩnh vực vận tải đô thị.

Tính lũy kế quý I/2026, VinFast đã bàn giao tổng cộng 53.684 xe điện tại Việt Nam. Trong đó, Limo Green là mẫu xe có doanh số cao nhất với 12.471 xe, tiếp theo là VF 3 và VF 5. Kết quả kinh doanh trong tháng 3 tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của VinFast, đồng thời cho thấy thị trường ô tô điện Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, với nhu cầu mở rộng ở nhiều nhóm khách hàng và phân khúc khác nhau.