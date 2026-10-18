749 triệu đồng mua Omoda C5 hybrid hay thêm hơn 100 triệu đồng lấy Corolla Cross HEV?

Trong phân khúc xe hybrid, Omoda C5 SHS-H và Toyota Corolla Cross HEV đang tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Omoda C5 SHS-H nổi bật với mức giá dễ tiếp cận, chỉ 749 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất, thấp hơn 116 triệu đồng so với Corolla Cross HEV, có giá 865 triệu đồng. Tuy nhiên, Toyota Corolla Cross HEV lại có lợi thế từ thương hiệu mạnh mẽ và doanh số ấn tượng, với 4.175 chiếc được bán ra từ đầu năm, tính đến hết tháng 9.

Chính sự khác biệt này khiến không ít người cảm thấy đắn đo trong khâu lựa chọn giữa Omoda C5 SHS-H và Toyota Corolla Cross HEV. Để có cái nhìn rõ hơn, chúng ta hãy cùng so sánh những điểm nhấn chính giữa hai mẫu SUV này.

Thiết kế ngoại thất và nội thất

Cả hai mẫu xe đều có kích thước tương đồng, nhưng Omoda C5 sở hữu kiểu dáng coupe với phần đuôi vuốt về sau, trong khi Corolla Cross có thiết kế vuông vức và chiều cao nhỉnh hơn. Điều này có thể mang lại không gian thoáng đãng hơn cho hàng ghế thứ hai của Corolla Cross.

Khi so sánh về trang bị nội thất, Omoda C5 có một số trang bị nổi bật như cần số điện tử, kính cách âm, loa Sony và đèn trang trí nội thất, giúp tạo cảm giác hiện đại hơn. Mặc dù Toyota Corolla Cross HEV cũng được trang bị đầy đủ các tính năng cần thiết, nhưng cụm màn hình kép 12,3 inch của Omoda C5 có thể thu hút những khách hàng trẻ yêu thích công nghệ.

Động cơ và trang bị an toàn

Cả hai mẫu xe đều sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện với hệ dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, Omoda C5 SHS-H cho thấy sức mạnh vượt trội hơn so với đối thủ đến từ Nhật Bản. Ngược lại, Toyota Corolla Cross HEV lại ghi điểm với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn trong môi trường đô thị, điều này có thể thu hút những khách hàng chú trọng đến yếu tố kinh tế.

Về trang bị an toàn, Omoda C5 SHS-H Flagship có một số tính năng nhỉnh hơn so với Toyota Corolla Cross HEV. Tuy nhiên, nhìn chung, cả hai mẫu xe đều được trang bị các tính năng hỗ trợ lái và an toàn chủ động tương đối tương đồng.

Nhận xét chung

Nếu khách hàng ưu tiên thương hiệu, Toyota Corolla Cross HEV là lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt trong bối cảnh mẫu xe này được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 43,5 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn khoảng 821,5 triệu đồng.

Trong khi đó, dù là thương hiệu mới tại Việt Nam nhưng Omoda lại thu hút khách hàng bằng chính sách bảo hành hấp dẫn. Omoda C5 SHS-H được bảo hành 7 năm hoặc 1.000.000 km; động cơ xăng và mô-tơ điện được bảo hành 10 năm hoặc 1.000.000 km; pin cao áp được bảo hành 8 năm hoặc 1.000.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Thêm vào đó, mẫu xe này còn có giá bán thực tế chỉ còn khoảng 669 triệu đồng tại một số đại lý nhờ các chương trình ưu đãi giảm giá và hỗ trợ tài chính từ nhà phân phối.

Cuộc chiến giữa Omoda C5 SHS-H và Toyota Corolla Cross HEV không chỉ là cuộc đua về giá cả mà còn là sự cạnh tranh giữa thương hiệu và chính sách bảo hành, tạo ra nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng.