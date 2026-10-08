Toyota Corolla Cross 2027 tăng giá, bỏ phiên bản hybrid được nhiều người chú ý

Ở đời 2026, Toyota Corolla Cross Hybrid có ba phiên bản S, SE và XSE. Sang đời 2027, khách hàng chỉ còn hai lựa chọn Hybrid SE và Hybrid XSE. Cả hai đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện tử tiêu chuẩn.

Các phiên bản chạy xăng tiếp tục sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L, cho công suất 169 mã lực, kết hợp hộp số CVT tích hợp cấp số đầu tiên dạng cơ khí. Xe có hai tùy chọn dẫn động cầu trước và 4 bánh, với mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp lần lượt khoảng 7,6 và 7,8 lít/100 km.

Trong khi đó, hệ truyền động hybrid cho công suất tổng cộng 196 mã lực, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh điện tử. Hai phiên bản Hybrid SE và Hybrid XSE có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,6 lít/100 km.

Về trang bị, Toyota Corolla Cross 2027 tiếp tục sử dụng màn hình giải trí 8 inch trên bản tiêu chuẩn. Các phiên bản cao hơn được trang bị màn hình 10,5 inch, trong khi cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch xuất hiện trên XLE và Hybrid XSE. Apple CarPlay và Android Auto không dây vẫn là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe.

Gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0 cũng tiếp tục được trang bị tiêu chuẩn, với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động, nhận diện biển báo giao thông và phanh tự động tiền va chạm có khả năng phát hiện người đi bộ.

Tại Mỹ, Toyota Corolla Cross 2027 có giá khởi điểm 25.535 USD (khoảng 664 triệu đồng) cho bản L dẫn động cầu trước, chưa bao gồm phí giao xe. Trong khi đó, Hybrid SE hiện là phiên bản hybrid thấp nhất, có giá từ 31.415 USD (khoảng 817 triệu đồng). Mức giá mới tăng nhẹ so với đời 2026 dù thay đổi về thiết kế và trang bị không đáng kể.

Toyota dự kiến đưa Corolla Cross 2027 tới các đại lý Mỹ vào mùa thu năm nay. Việc loại bỏ Hybrid S cho thấy hãng đang thu gọn danh mục sản phẩm thay vì thực hiện một đợt nâng cấp lớn cho mẫu SUV đô thị này.