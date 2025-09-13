Doanh số bán ô tô Honda tháng 8/2025 tăng trưởng hơn 96%

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh mảng ô tô trong tháng 8/2025 đạt 2.275 xe, tăng 96,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số cộng dồn từ đầu năm tài chính đạt 10.041 xe, tăng 26,7% so với cùng kỳ.

Honda City tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với 1.136 xe bán ra, chiếm hơn một nửa tổng doanh số ô tô của hãng. Doanh số này cũng đưa City lên vị trí cao thứ 2 toàn thị trường, chỉ đứng sau Ford Ranger với 1.511 xe. Đây được xem là màn bứt tốc mạnh mẽ của Honda City trong bối cảnh phân khúc sedan hạng B đang cạnh tranh khốc liệt.

Mẫu SUV chiến lược CR-V đạt 583 xe, khẳng định sức hút bền vững ở phân khúc tầm trung. Các mẫu xe khác cũng ghi nhận mức tiêu thụ ổn định, bao gồm HR-V với 353 xe, BR-V với 245 xe, Civic với 55 xe và Accord với 3 xe.

Kết quả tăng trưởng này cho thấy chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của Honda Việt Nam đang phát huy hiệu quả. Bên cạnh dòng sedan City tạo lợi thế cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc phổ thông, sự hiện diện của CR-V và HR-V tiếp tục củng cố vị thế của hãng trong phân khúc SUV – vốn đang chiếm thị phần lớn tại Việt Nam. Việc duy trì doanh số ổn định cho thấy Honda vẫn đang giữ được tập khách hàng trung thành, đồng thời thu hút thêm nhóm khách hàng mới nhờ thiết kế cải tiến và công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing.

Ngoài ra, mức tăng trưởng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái cũng phản ánh sự phục hồi chung của thị trường ô tô Việt Nam sau giai đoạn khó khăn. Sự bứt phá của Honda trong tháng 8/2025 hứa hẹn tạo đà tích cực cho những tháng cuối năm – giai đoạn vốn có sức mua cao nhờ nhu cầu sắm xe phục vụ lễ, Tết. Với loạt sản phẩm đa dạng cùng chính sách bán hàng linh hoạt, Honda Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và gia tăng thị phần trong cuộc đua cùng các thương hiệu lớn khác.