Honda ADV160 RoadSync 2026 trình làng với trang bị "chưa từng có"!

Điểm nhấn lớn nhất trên ADV160 RoadSync 2026 chính là tính năng Honda RoadSync, cho phép người dùng kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth để điều khiển các chức năng như nghe nhạc, nhận cuộc gọi, xem tin nhắn, và ra lệnh bằng giọng nói – tất cả đều hiển thị trên cụm đồng hồ TFT 5 inch và được thao tác dễ dàng thông qua cụm nút bấm đa chức năng trên tay lái. Đây là lần đầu tiên hệ thống này xuất hiện trên ADV160, đem tới các trải nghiệm hiện đại cho người sử dụng.

Về thiết kế, ADV160 2026 vẫn giữ lại dáng vóc đặc trưng của dòng tay ga đa dụng, nhưng có sự tinh chỉnh nhẹ ở phần yếm bên, giúp xe trông cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Đèn pha và đèn hậu LED vẫn giữ thiết kế sắc sảo, đồng thời phần chắn bùn phía sau được làm theo phong cách thể thao, tạo nên sự khác biệt so với các mẫu tay ga truyền thống.

Động cơ trang bị trên ADV160 là loại eSP+ với dung tích xy lanh 160cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 11,8 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe được trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ người lái như Hệ thống dừng chờ Idling Stop, chìa khóa thông minh Smart Key, và đặc biệt là hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, giúp chống trượt bánh sau khi vận hành trên đường trơn trượt.

Hệ thống phanh trên xe là loại đĩa sóng cho cả bánh trước và sau với đường kính lần lượt là 240mm và 220mm. Xe cũng được trang bị hệ thống giảm xóc kèm bình dầu, mang lại độ ổn định cao và khả năng hấp thụ xung động tốt. Ngoài ra, lốp xe kích thước lớn với thiết kế đa dụng cũng giúp xe vận hành tốt trên các địa hình gồ ghề. Với chiều cao yên 780 mm và khoảng sáng gầm xe cao, ADV160 vẫn đáp ứng tốt cho nhu cầu đi đa dụng.

Về mặt tiện ích, xe còn được trang bị cổng sạc USB Type-C, hộc chứa đồ dưới yên 30 lít, và kính chắn gió có thể điều chỉnh độ cao 2 cấp độ (chênh lệch 75mm), giúp người lái thoải mái hơn trên những chặng đường dài. ADV160 2026 cũng được làm mới về màu sắc, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.