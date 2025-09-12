Honda Dream “lùn” đời 1997 tại Indonesia còn nguyên bản, giá hơn 160 triệu đồng

Honda Dream tại thị trường Indonesia còn có tên gọi là Honda Astrea. Làng chơi xe ở Indonesia cũng đánh giá rất cao những chiếc Honda Astrea đời cũ nhưng còn nguyên bản. Có một dân chơi xe ở quốc đảo này từng rao bán chiếc Honda Astrea Impressa đời 1997 bản màu đen. Điều khiến mọi người choáng váng chính là mức giá rao bán lên tới 100 triệu rupiah (khoảng 160,4 triệu VND).

Chủ chiếc xe Honda Astrea trên nhấn mạnh: “Đây không phải là xe phục chế, mà là xe nguyên bản, thuộc loại NOS (New Old Stock) – nghĩa là mới hoàn toàn, chưa từng sử dụng, ngoài chuyến đi từ đại lý về nhà sau khi mua vào năm 1997.”

Chiếc xe hiện vẫn chỉ mới đi được 3,7 km, còn nguyên tem dán bảo vệ trên dàn áo, và các chi tiết như bu-lông, sơn, nhựa… đều nguyên bản. Tất cả giấy tờ như STNK, BPKB và hóa đơn mua bán đều đầy đủ, thuế xe vẫn được đóng định kỳ hằng năm.

Nhiều người thắc mắc rằng: Tại sao một chiếc xe cub lại có giá “trên trời” như vậy? Câu trả lời nằm ở yếu tố sưu tầm. Honda Astrea Impressa là mẫu xe cub 4 thì rất phổ biến trong thập niên 90, nổi tiếng vì độ bền và tiết kiệm xăng (có thể đạt tới 70–80 km/lít). Nhưng phiên bản nguyên bản, mới 100%, và chưa từng chạy như thế này thì thực sự rất hiếm, đặc biệt là sau gần 30 năm.

Tuy nhiên, nếu ai chỉ là một biker yêu xe ở mức thực dụng, thì rõ ràng mức giá này là phi lý, bởi trên thị trường hiện tại, một chiếc Honda Grand Impressa cũ có giá rất rẻ thôi.

Cuối cùng, như nhiều người nhận định: Đam mê và sở thích không thể định giá bằng tiền. Nếu bạn là nhà sưu tập, mức giá 100 triệu có thể là hợp lý. Nhưng nếu bạn không phải người sưu tầm, đó thực sự là một con số khó chấp nhận, vì chiếc Dream cũ không có trang bị gì nổi trội so với các dòng xe máy hiện đại hiện nay.