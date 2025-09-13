"Quái thú" Italjet Dragster 300 2025 trình làng, thiết kế độc dị, sức mạnh không tầm thường!

Với những người hay theo dõi thông tin về xe, Italjet Dragster đã không còn là cái tên quá xa lạ bởi đây là mẫu xe ga mang phong cách hầm hố. Không chỉ sở hữu bề ngoài như một "quái thú", dòng Italjet Dragster còn sở hữu sức mạnh bậc nhất.

Italjet Dragster hiện đã được phân phối tại một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam (dưới dạng nhập khẩu tư nhân). Mới đây chiếc Italjet Dragster 300 phiên bản 2025 vừa chính thức có mặt tại thị trường Malaysia, với hai biến thể: Malossi Edition có giá 37.800 ringgit (khoảng 237 triệu đồng) và Gresini Racing Team Edition được bán với giá 38.800 ringgit (khoảng 243 triệu đồng).

Vẫn giữ ngôn ngữ đặc trưng của dòng Italjet Dragster, Italjet Dragster 300 sử dụng hệ thống treo cánh tay đòn trước độc lập (ISS) cùng gắp đơn phía sau kết hợp với giảm xóc đơn điều chỉnh của Paioli. Xe đi kèm bộ mâm 12 inch phía trước với lốp 120/70, và 13 inch phía sau với lốp 140/60, cho cảm giác bám đường tốt và ổn định khi vào cua.

Hệ thống phanh đến từ thương hiệu Brembo, gồm đĩa phanh 240 mm phía trước và 175 mm phía sau, tích hợp ABS bánh sau, tăng cường độ an toàn khi phanh gấp. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, bao gồm đèn tín hiệu LED tuần tự, góp phần tạo nên vẻ ngoài hiện đại, thể thao và thu hút ánh nhìn.

Về sức mạnh, Italjet Dragster 300 vẫn được trang bị động cơ 4 van, DOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 278 cc, xi-lanh đơn. Công suất đạt 23,8 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 26 Nm tại 6.250 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và dây curoa truyền động. Trọng lượng xe ở mức 128 kg, bình xăng có dung tích 11 lít, chiều cao yên chỉ 770 mm, phù hợp với nhiều đối tượng người lái.

Với bản nâng cấp năm 2025 này, dự kiến Italjet Dragster 300 2025 sẽ mang tới một lựa chọn đậm chất cá tính và thỏa mãn mong muốn cho tín đồ đam mê xe tay ga hiệu suất cao.