Ra mắt xe ga mới Honda ADV160 RoadSync 2026 màu nâu bóng cực chất

Honda đã chính thức xác nhận ra mắt ADV160 RoadSync 2026 mới tại Indonesia, củng cố thêm dòng xe tay ga cao cấp của hãng. Xe được trang bị tính năng Honda RoadSync rất được mong đợi, nâng tầm khả năng kết nối và trải nghiệm lái xe lên một chiếc SUV hai bánh hiện đại.

Vẫn giữ nguyên thiết kế cơ bản như phiên bản trước, ADV160 mới được nâng cấp nhẹ ở các dải ốp hông, mang đến cho xe những đường nét cơ bắp hơn đáng kể. Đèn pha LED và đèn chạy ban ngày DRL vẫn giữ nguyên thiết kế táo bạo, mạnh mẽ của một chiếc xe tay ga phiêu lưu, trong khi phía sau nổi bật với đèn hậu LED và chắn bùn thể thao, tạo nên một diện mạo khác biệt so với các mẫu xe tay ga phổ thông.

Lần đầu tiên, ADV160 được trang bị công nghệ Honda RoadSync, cho phép người lái kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth trên màn hình TFT 5 inch, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, thông báo tin nhắn, trả lời cuộc gọi và phát nhạc mà không cần rời tay khỏi tay lái, đi kèm là công tắc đa chức năng trên tay, dễ sử dụng và trực quan, nâng cao cả sự an toàn lẫn phong cách sống số.

Sức mạnh đến từ khối động cơ eSP+ 4 van 160cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất tối đa 11,8 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút, đủ sức chinh phục cả đô thị lẫn hành trình dài. Các công nghệ hỗ trợ như hệ thống Dừng tạm thời (Idling Stop), Khóa thông minh (Smart Key) và Hệ thống Kiểm soát Mô-men xoắn (HSTC) giúp tối ưu trải nghiệm và an toàn, đặc biệt trong điều kiện đường trơn trượt.

Hệ thống phanh đĩa dạng gợn sóng cho cả bánh trước và sau (240mm/220mm), kết hợp với hệ thống treo subtank, mang lại độ ổn định và khả năng hấp thụ xung lực vượt trội. Lốp xe đa dụng kích thước lớn (110/80-14 trước, 130/70-13 sau) giúp tăng độ bám đường trên nhiều loại địa hình, trong khi chiều cao yên 780 mm và khoảng sáng gầm xe cao vẫn giữ nguyên phong cách Urban Explorer (Người khám phá đô thị), sẵn sàng cho mọi chuyến đi dài.

ADV160 còn được trang bị cổng USB Type-C để sạc thiết bị, hộc chứa đồ 30 lít dưới yên và kính chắn gió hai tầng có thể điều chỉnh độ cao 75 mm, giúp người dùng cá nhân hóa trải nghiệm theo nhu cầu. Tất cả những chi tiết này khiến ADV160 trở thành một mẫu xe tay ga touring thực thụ, lý tưởng cho cả những chiến binh đường trường, người đi làm hàng ngày hay tín đồ đam mê khám phá. Xe có nhiều màu sắc phù hợp mọi phong cách: bản CBS gồm Đen bóng, Trắng bóng, Đỏ mờ; bản ABS gồm Đen mờ, Nâu mờ và Xanh lục mờ mới; bản RoadSync sở hữu màu Nâu bóng với vành xe Titanium cháy, tạo nên vẻ ngoài như một chiếc SUV hạng sang.

Honda ADV160 RoadSync 2026 tiếp tục thể hiện sự mạnh mẽ không thỏa hiệp, với thiết kế phiêu lưu đậm chất thể thao kết hợp công nghệ kết nối tiên tiến, trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng thành thị yêu thích sự tự do và dịch chuyển. Đây thực sự là một chiếc SUV hai bánh toàn diện, sẵn sàng chinh phục mọi hành trình — tiện dụng, hiện đại và đầy phong cách.