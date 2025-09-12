Bộ ba sedan đáng mua hiện nay, giá rẻ từ 439 triệu đồng

Honda City

Honda City Sensing 2025 phân phối 3 phiên bản khác nhau, có giá niêm yết từ 499-569 triệu đồng. Dòng sedan này sở hữu ngoại hình thể thao với các chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ Accord, nổi bật với đèn LED vảy cá, lưới tản nhiệt tổ ong và cản trước sau khỏe khoắn, kết hợp la-zăng mới thể thao và phanh đĩa sau (bản L, RS). Nội thất được nâng cấp với màn hình cảm ứng 8 inch, ghế da, khoang hành lý rộng 536L, điều hòa tự động kèm cửa gió sau (tùy phiên bản), đặc biệt có chức năng khởi động từ xa trên bản RS và L.

Xe trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC mạnh mẽ, hộp số CVT, hệ thống treo tối ưu cho trải nghiệm êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, 4–8 loa, nhiều cổng sạc và kết nối thông minh Honda Connect (bản RS). Xe đạt chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP với đầy đủ tính năng như cân bằng điện tử, cruise control, camera lùi và từ 4 đến 6 túi khí.

Đặc biệt, phiên bản mới được tích hợp gói an toàn Honda Sensing cao cấp gồm giữ làn đường, cảnh báo chệch làn, phanh khẩn cấp, đèn pha tự động và kiểm soát hành trình thích ứng. Tất nhiên, Honda City 2025 vẫn còn một số điểm cần cải thiện như khả năng cách âm chưa thật sự ấn tượng, nội thất còn thiên về tính thực dụng hơn là sang trọng. Nhưng về tổng thể, Honda City Sensing 2025 vượt xa chuẩn mực xe hạng B nhờ thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và độ an toàn vượt trội.

Toyota Vios

Toyota Vios 2025 có nhiều thay đổi đáng chú ý như bỏ bớt phiên bản ít khách, giảm giá một số bản E, trong khi bản G giữ nguyên và bản G-RS ngừng phân phối. Thiết kế ngoại thất thể thao, hiện đại hơn với đèn LED projector, lưới tản nhiệt mở rộng và cụm radar/camera hỗ trợ lái hiện đại.

Nội thất sử dụng chất liệu PU mới, màn hình trung tâm nâng lên 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, cùng nhiều tiện nghi như lẫy chuyển số, điều hòa tự động và cổng sạc Type-C cho hàng ghế sau. Ghế ngồi êm ái, không gian sau rộng rãi và cốp xe lớn hơn 500L, ghế sau gập 60:40 tăng tính linh hoạt.

Động cơ 1.5L i-VVT cho công suất 106 mã lực, kết hợp hộp số CVT hoặc MT, vẫn duy trì hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu phù hợp xe dịch vụ. Bản cao cấp được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense với phanh khẩn cấp và cảnh báo lệch làn có hỗ trợ đánh lái, bên cạnh các tính năng như 7 túi khí, camera lùi, cảm biến và cân bằng điện tử.

Mặc dù bị đánh giá vẫn mang hơi hướng “bình mới, rượu cũ”, nhưng với thiết kế mới, công nghệ nâng cấp và an toàn vượt trội, Vios 2025 tiếp tục cạnh tranh mạnh với các đối thủ cùng phân khúc. Dòng sedan này hiện có giá bán đề xuất từ 458-554 triệu đồng.

Hyundai Accent

Hyundai Accent 2025 có giá niêm yết 439-569 triệu đồng. Dòng sedan này được nâng cấp toàn diện về kích thước, thiết kế thể thao hơn với đèn LED 3D, mâm 15–16 inch và nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ Elantra. Nội thất sang trọng với vô lăng 2 chấu, màn hình liền mạch, ghế bọc da (trên bản cao), điều hòa tự động và đặc biệt là tính năng làm mát ghế trước duy nhất trong phân khúc.

Xe trang bị hệ thống giải trí 6 loa, cụm đồng hồ bán điện tử LCD 4,2 inch, cùng nhiều tiện ích như cruise control, đàm thoại rảnh tay và lẫy chuyển số giả lập. Về an toàn, bản cao cấp có tới 6 túi khí và gói Hyundai SmartSense với các tính năng như cảnh báo lệch làn, điểm mù, chống va chạm khi lùi. Accent 2025 sử dụng động cơ 1.5L SmartStreamG cho công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc CVT.

Với khoảng sáng gầm cao hơn (165 mm), xe phù hợp cả đường phố lẫn địa hình xấu. Tổng thể, Accent mới nổi bật với thiết kế bắt mắt, nhiều công nghệ hiện đại và tiện nghi cao cấp, là lựa chọn đáng giá trong phân khúc sedan hạng B. Nhìn chung, Hyundai Accent 2025 là mẫu sedan hạng B tạo cú hích lớn khi dẫn đầu về trang bị, cân bằng cuộc chơi và góp phần kéo mặt bằng giá toàn phân khúc xuống mức dễ tiếp cận hơn.