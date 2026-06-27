Xe bán chạy nhất của Hyundai ra bản đời mới

Được định vị là mẫu sedan cỡ C chủ lực của Hyundai và thường được nhiều khách hàng lựa chọn như “chiếc xe đầu tiên trong đời”, hãng xe Hàn Quốc cho biết mẫu Elantra mới được nâng cấp toàn diện về thiết kế, không gian, khả năng vận hành cùng công nghệ an toàn và tiện nghi.

Hyundai giới thiệu Elantra đời mới tại Hàn Quốc. Ảnh: KHAN

Ngoại thất Elantra thế hệ mới được làm mới theo hướng thể thao và sắc nét hơn. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị đặt hai bên tạo diện mạo hiện đại. Gương chiếu hậu áp dụng thiết kế cổ mảnh nhằm tạo cảm giác thân xe liền mạch hơn.

Phía sau sử dụng cụm đèn hậu đồng bộ với đầu xe, đèn phanh phụ bố trí dọc và phần nắp khoang hành lý được tạo hình kiểu cánh gió.

Kích thước tổng thể của xe đạt 4.765 mm dài, 1.855 mm rộng và 1.425 mm cao, tăng lần lượt 55 mm và 30 mm về chiều dài và chiều rộng so với thế hệ trước, hướng tới không gian nội thất thoải mái hơn.

Khoang lái được thiết kế hiện đại với màn hình trung tâm cỡ lớn đặt trên bảng táp-lô. Tùy phiên bản, xe sử dụng màn hình 14,6 inch hoặc 12,9 inch theo tỷ lệ 16:9 và hỗ trợ kho ứng dụng Fleos App Market.

Điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu xe mới là việc lần đầu tiên Hyundai trang bị nền tảng thông tin giải trí thế hệ mới Pleos Connect. Hệ thống này vận hành thông qua màn hình cảm ứng lớn 14 inch, cho phép điều khiển các chức năng trên xe giống như thao tác trên smartphone.

Pleos Connect cũng tích hợp Gleo AI – trợ lý trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI), cho phép người lái tương tác bằng hội thoại để điều khiển nhiều tính năng trên xe.

Về vận hành, Hyundai cung cấp hai tùy chọn động cơ gồm máy xăng 2.0L và hybrid 1.6L. Phiên bản xăng đạt công suất tối đa 149 PS, tăng 26 PS so với động cơ 1.6L trước đây.

Trong khi đó, bản hybrid cho tổng công suất hệ thống 157 PS, đi kèm công nghệ phanh tái tạo thông minh và hệ thống điều khiển Hybrid mới nhằm tối ưu hiệu quả nhiên liệu thực tế.

Đáng chú ý, Hyundai cũng bổ sung chế độ Stay Mode, cho phép tiếp tục sử dụng điều hòa và hệ thống giải trí ngay cả khi tắt động cơ.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Elantra mới là mẫu xe đầu tiên của Hyundai được trang bị hệ thống ga tự động thích ứng thông minh thế hệ mới (NSCC 2) và hỗ trợ lùi xe có nhớ vị trí.

Ngoài ra, xe còn có hệ thống phanh khẩn cấp qua nút P, hỗ trợ an toàn khi đạp nhầm chân ga, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc 2 và 10 túi khí.

Hyundai cho biết sẽ công bố chi tiết cấu hình, thông số và giá bán chính thức của Elantra thế hệ mới trong quý III trước khi mở bán trên thị trường.

Trong toàn bộ lịch sử của Hyundai, Elantra đang là mẫu xe bán chạy nhất với doanh số cộng dồn hơn 15 triệu chiếc.

Tuy vậy, ở thị trường Việt Nam, do dòng xe gầm thấp nói chung đã thoái trào nên Hyundai Elantra không được ưa chuộng bằng các mẫu SUV như Creta, Tucson hay cả Santa Fe.