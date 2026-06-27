Mercedes-Maybach GLS 480 công bố giá bán từ 8,999 tỷ đồng tại Việt Nam

Mercedes-Benz Việt Nam đã bổ sung phiên bản Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC Facelift vào danh mục sản phẩm trong nước với giá bán từ 8,999 tỷ đồng. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng SUV siêu sang Mercedes-Maybach GLS, tập trung vào những thay đổi về thiết kế, công nghệ và tiện nghi.

Mercedes-Maybach GLS 480 Facelift có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.208 x 1.999 x 1.838 mm, chiều dài cơ sở 3.135 mm. Ngoại thất vẫn giữ phong cách đặc trưng của thương hiệu Maybach với lưới tản nhiệt nan dọc mạ chrome, logo Maybach trên cột D, bộ mâm đa chấu 22 inch và nhiều chi tiết trang trí chrome ở cản trước, hông xe và đuôi xe.

Mercedes-Benz Việt Nam đã bổ sung phiên bản Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC Facelift

Mercedes-Maybach GLS 480 Facelift có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.208 x 1.999 x 1.838 mm.

Logo Maybach được xuất hiện rất nhiều nơi.

Khoang nội thất sử dụng chất liệu da Nappa kết hợp các chi tiết ốp gỗ walnut vân mở. Hàng ghế sau được bố trí theo cấu hình 2 ghế độc lập, tích hợp các tính năng chỉnh điện, sưởi, thông gió và massage. Ghế hành khách phía trước có thể điều chỉnh từ hàng ghế sau nhằm gia tăng không gian cho hành khách ngồi phía sau.

Danh sách tiện nghi đáng chú ý gồm cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống điều hòa tự động THERMOTRONIC, hệ thống lọc không khí ENERGIZING AIR CONTROL, nước hoa nội thất AIR BALANCE, cửa hít, rèm che nắng chỉnh điện và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu.

Maybach GLS 480 Facelift sử dụng động cơ I6 tăng áp dung tích 3.0L kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V.

Về công nghệ, xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình trung tâm 12,3 inch sử dụng giao diện MBUX. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều khiển giọng nói “Hey Mercedes”, màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái và hệ thống định vị tích hợp công nghệ thực tế tăng cường.

Hàng ghế sau được bổ sung hai màn hình giải trí 11,6 inch, máy tính bảng điều khiển MBUX và hệ thống âm thanh Burmester High-End 3D gồm 29 loa, công suất 1.610 W.

Khoang nội thất sử dụng chất liệu da Nappa kết hợp các chi tiết ốp gỗ walnut vân mở.

Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình trung tâm 12,3 inch

Mercedes-Maybach GLS 480 Facelift sử dụng động cơ I6 tăng áp dung tích 3.0L kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, cho công suất 381 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MATIC.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,6 giây và đạt tốc độ tối đa 245km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp theo tiêu chuẩn châu Âu là 9,4 lít/100 km.

Các trang bị an toàn nổi bật gồm hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động DISTRONIC, hỗ trợ phanh khẩn cấp Active Brake Assist, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đánh lái chủ động, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, đèn pha MULTIBEAM LED và gói bảo vệ hành khách PRE-SAFE.

Với giá bán từ 8,999 tỷ đồng, Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC Facelift tiếp tục nằm trong nhóm SUV hạng sang cỡ lớn tại Việt Nam, cạnh tranh với các mẫu xe như Bentley Bentayga, Range Rover SV hay Rolls-Royce Cullinan.