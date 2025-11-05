Xe ý tưởng Toyota Century One of One ra mắt toàn cầu

Mẫu coupe concept "One of One" được ra mắt, nhắm thẳng vào phân khúc của Rolls-Royce. Toyota đã tạo ra một trong những bất ngờ lớn nhất tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025 khi chính thức công bố tách Century thành một thương hiệu siêu sang độc lập. Động thái này định vị Century cao hơn cả Lexus, thể hiện tham vọng cạnh tranh trực tiếp với các tượng đài như Rolls-Royce.

Tâm điểm của gian trưng bày là mẫu coupe concept 2 cửa ấn tượng mang tên "One of One", tuy nhiên nhà sản xuất chưa công bố lộ trình thương mại hóa. Việc nâng tầm Century thành một thương hiệu độc lập là một bước đi chiến lược của Toyota, nhắm vào dải thị trường siêu sang, nơi tiêu chí không chỉ là xe mà là đẳng cấp chế tác và trải nghiệm riêng tư.

Century từ lâu đã là biểu tượng sang trọng tối thượng tại Nhật Bản, và việc đặt thương hiệu này lên trên cả Lexus trong hệ sinh thái Toyota thể hiện rõ tham vọng vươn tới quỹ đạo của các hãng siêu sang truyền thống. Trong bối cảnh đó, mẫu concept One of One đóng vai trò là một bản xem trước cho ngôn ngữ thiết kế và định hướng sản phẩm tương lai của Century. Đây là một chiếc coupe 2 cửa với kiểu dáng fastback, tạo ra cảm nhận hoàn toàn khác biệt so với phong cách sedan hoặc SUV vốn đã quen thuộc của dòng xe này.

Dù Toyota chưa cung cấp thông tin kỹ thuật chi tiết, thiết kế của One of One đã hé lộ nhiều điều. Phần đầu xe sử dụng cụm đèn pha kép, một chi tiết gợi liên tưởng đến ngôn ngữ thị giác từng thấy trên Rolls-Royce Spectre. Bên dưới là lưới tản nhiệt dạng mở, một chi tiết đáng chú ý gợi ý khả năng Toyota đang cân nhắc trang bị động cơ đốt trong cho mẫu xe này trong tương lai, thay vì là một mẫu xe điện hoàn toàn.

Dáng fastback với phần mái vuốt mượt mà về sau là điểm nhấn tạo nên chất thể thao cho ngoại hình. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu tinh xảo với logo Century ở trung tâm và kẹp phanh sơn đỏ nổi bật. Phần đuôi xe sử dụng bố cục đèn hậu đồng điệu với thiết kế đèn trước, bảo toàn ngôn ngữ tạo hình xuyên suốt từ đầu tới đuôi.

Mẫu xe trưng bày không có cột B, một giải pháp thiết kế giúp việc ra vào xe trở nên dễ dàng và thoáng đãng hơn. Tuy nhiên, đây là chi tiết thường được xem xét lại khi đưa vào thương mại hóa để đáp ứng các tiêu chí an toàn và sử dụng thường ngày.

Không gian lái của One of One mang tính thử nghiệm cao với vô lăng dạng chữ nhật mở. Phía trước người lái là nhiều màn hình cỡ nhỏ hiển thị thông tin, nhấn mạnh định hướng công nghệ và cá nhân hóa giao diện. Toyota cho biết nhiều chi tiết nội thất có thể sẽ được điều chỉnh ở bản thương mại.

Phiên bản concept tại triển lãm cũng gây tò mò khi không có kính lưng hoặc cốp sau. Nhiều khả năng ở bản sản xuất, các yếu tố này sẽ được bổ sung để hoàn thiện cấu trúc của một chiếc xe dân dụng. Trước khi One of One xuất hiện, dòng Century đã có mẫu SUV hạng siêu sang ra mắt vào tháng 6 năm 2025, với điểm nhấn là kính điện tử có thể làm mờ nhanh để tăng tính riêng tư.

Sự hiện diện của một mẫu coupe concept bên cạnh SUV cho thấy bức tranh sản phẩm đa dạng mà thương hiệu Century đang hướng tới. One of One là một lời tuyên ngôn mạnh mẽ về việc Century "ra riêng". Ở giai đoạn hiện tại, thông số kỹ thuật và kế hoạch bán hàng vẫn là một ẩn số.