Giá xe máy điện VinFast mới nhất giữa tháng 12/2025

VinFast hiện cung cấp nhiều mẫu mã xe máy điện, với 3 phân khúc chính: Cao cấp, Trung cấp, và Phổ thông. Nhìn chung, các dòng xe máy điện VinFast có diện mạo hiện đại, độ thẩm mỹ cao và trang bị cơ khí khá ổn.

Trong đó, ở phân khúc phổ thông, VinFast có các mẫu xe như: Motio, Evo Neo, Evo Lite Neo, Evo Grand Lite, và Evo Grand. Trong khi đó, ở phân khúc trung cấp có các mẫu xe tiêu biểu như Feliz Neo, Feliz 2025, và Klara Neo. Còn ở phân khúc cao cấp, VinFast có các dòng sản phẩm như: Theo S, Vento Neo.

Phần lớn các mẫu xe máy điện của VinFast đều có giá bán khá dễ tiếp cận. Hiện nay VinFast còn đang áp dụng chương trình khuyến mãi 12% cho tất cả các dòng xe, kéo dài cho đến hết tháng 12/2025. Mỗi dòng xe lại có những ưu thế riêng. Chẳng hạn như các mẫu xe phổ thông là nhóm sản phẩm bán chạy, với tốc độ tối đa tầm 49 km/h, thiết kế lại gọn nhè và quãng đường đủ cho lịch trình trong ngày.

Trong khi các dòng xe hạng trung của VinFast có thiết kế bền bỉ, đi lại hằng ngày rất ổn, dễ sạc và an toàn. Có mẫu xe có thể đạt quãng đường đi lên tới 262 km/lần sạc với phiên bản 2 pin. Còn với dòng sản phẩm cao cấp, không những mang lại quãng đường đi cực ổn, mà còn vận hành mạnh mẽ, di chuyển rất linh hoạt trong phố cũng như đường thoáng.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá ưu đãi (Triệu đồng) Motio 12 10,56 Evo Lite Neo 14,4 12,672 Evo Neo 17,8 15,664 Flazz 16 14,08 Zgoo 14,9 13,112 Evo Grand Lite 18 15,84 Evo Grand 21 18,48 Feliz 2025 25,9 22,792 Feliz Lite 25,9 22,792 Klara Neo 28,8 25,344 Vento S 49,2 43,296 Vero X 34,9 30,712 Theon S 56,9 50,072

*Lưu ý: Giá ưu đãi đã áp dụng mức khuyến mãi 12%. Thực tế có thể tùy đại lý và khu vực bán xe.