Bộ đôi xe điện Maserati mới ra mắt tại Việt Nam

Hai mẫu xe điện mới đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện khí hóa của thương hiệu xe sang nước Ý tại thị trường Việt Nam. Grecale Folgore giữ nguyên phong cách thể thao, thanh lịch đặc trưng của Maserati, nổi bật với màu sơn Grigio Lava, biểu trưng cho sự giao thoa giữa di sản và tương lai.

Khoang nội thất của xe sử dụng vật liệu ECONYL® – sợi nylon tái chế cao cấp, mang lại không gian sang trọng và thể hiện định hướng phát triển bền vững. Xe được trang bị ba màn hình kỹ thuật số gồm màn hình trung tâm 12.3 inch, màn hình phụ 8.8 inch và bảng đồng hồ 12.3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây cùng trợ lý ảo Maserati Intelligent Assistant (MIA).

Grecale Folgore sử dụng pin 105 kWh, công nghệ 400V, cho công suất 550 mã lực và mô-men xoắn 820 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 4,1 giây. Xe có bốn chế độ lái: Max Range, GT, Sport và Offroad. Khách hàng được cung cấp bộ sạc treo tường 7kW và bộ sạc di động 3kW, cùng tính năng EV Routing hỗ trợ lập kế hoạch sạc.

Với Grecale Folgore, Maserati mang đến một chiếc SUV điện kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất thể thao và sự tinh tế Ý, hướng đến người dùng yêu thích phong cách sống hiện đại và bền vững.

GranCabrio Folgore – mui trần điện nhanh nhất thế giới

Sau thành công của GranTurismo Folgore, Maserati tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với GranCabrio Folgore – mẫu mui trần thuần điện đầu tiên trong phân khúc xe sang toàn cầu. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 2,8 giây, trở thành mui trần điện nhanh nhất thế giới hiện nay.

GranCabrio Folgore sở hữu mui mềm có thể đóng/mở trong 14–16 giây ngay cả khi xe đang di chuyển ở tốc độ 50 km/h. Khoang nội thất của xe tiếp tục sử dụng ECONYL®, thân thiện với môi trường, khẳng định cam kết phát triển bền vững của thương hiệu.

Chiếc mui trần GranCabrio Folgore của Maserati được phát triển trên nền tảng điện 800V, trang bị 3 mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu cho tổng công suất 751 mã lực, có thể tăng 818 mã lực với chế độ MaxBoost, cùng mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm.

Hệ thống VDCM và Torque Vectoring giúp tối ưu khả năng vận hành, trong khi âm thanh động cơ mô phỏng mang lại cảm xúc lái đặc trưng Maserati. GranCabrio Folgore sử dụng pin 92,5 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC 150 kW, sạc từ 20–80% trong 20 phút.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe SUV điện Maserati Grecale Folgore có giá 5,495 tỷ đồng, trong khi mẫu xe mui trần Maserati GranCabrio Folgore có giá 13,314 tỷ đồng.