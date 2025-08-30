Đây là mẫu xe điện Trung Quốc lập kỷ lục mới về tốc độ hơn 470km/h

Hãng xe điện BYD vừa công bố thành tích mới về tốc độ 472,41km/h cho mẫu xe thể thao YangWang U9 Track Edition. Cụ thể, thế giới siêu xe điện vừa chứng kiến một cột mốc mới khi YangWang U9 Track Edition, đạt tốc độ tối đa 472,41 km/h (tương đương 293,29 mph) tại đường thử Automotive Testing Papenburg, Đức.

Đây là con số đủ sức đưa U9 trở thành mẫu xe điện nhanh nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại, vượt xa cả những đối thủ đình đám như Rimac Nevera hay Aspark Owl. Phiên bản Track Edition được thiết kế chuyên biệt cho đường đua, với khung khí động học tối ưu gồm mái carbon siêu nhẹ, cánh gió sau cố định và bộ khuếch tán gió có khả năng điều chỉnh. Tất cả đều nhằm giảm lực cản và tăng lực ép xuống, giúp xe đạt tốc độ tối đa mà vẫn giữ được độ ổn định cao.

YangWang U9 Track Edition được trang bị hệ dẫn động 4 động cơ điện độc lập, mỗi động cơ sản sinh công suất 555 kW, tổng cộng lên đến 3.019 mã lực, đạt tỷ lệ công suất-trọng lượng lên tới 1.217 mã lực/tấn, một con số hiếm thấy ngay cả ở siêu xe động cơ đốt trong. Công suất này đưa U9 trở thành một trong những siêu xe điện mạnh mẽ nhất từng được chế tạo, vượt xa nhiều đối thủ châu Âu vốn đã thống trị phân khúc siêu xe trong nhiều năm.

YangWang U9 đạt 472 km/h, trở thành siêu xe điện nhanh nhất thế giới YangWang U9 đạt 472 km/h, trở thành siêu xe điện nhanh nhất thế giới. Đáng chú ý, đây là chiếc xe đầu tiên trên thế giới áp dụng kiến trúc điện siêu cao áp 1.200V, vượt xa chuẩn 800V phổ biến hiện nay.

Bên cạnh đó là hệ thống treo thông minh DiSus-X do BYD phát triển. Công nghệ này cho phép thay đổi độ cao gầm xe linh hoạt, thậm chí có khả năng "nhảy" ngắn để vượt chướng ngại vật, một tính năng hiếm thấy trên bất kỳ siêu xe nào. Sự kết hợp giữa sức mạnh động cơ và khả năng kiểm soát thân xe biến U9 Track Edition thành cỗ máy tốc độ thực thụ.

Trước đó, phiên bản tiêu chuẩn của U9 đã lập kỷ lục tốc độ tại Trung Quốc với 391,94 km/h và hoàn thành vòng đua Nürburgring trong 7 phút 17,9 giây, một thành tích đủ sức sánh ngang các siêu xe đình đám. Tuy nhiên, với Track Edition, những con số ấy gần như chỉ là bước khởi đầu. Dù trọng lượng xe tăng nhẹ để tối ưu khí động học, mẫu xe vẫn bứt phá mạnh mẽ, chạm mốc 472,41 km/h, một kỷ lục khiến cả thế giới phải chú ý.