Khách hàng Việt sắp có thêm lựa chọn xe sedan động cơ lai mới

Mẫu sedan cỡ C hybrid sạc ngoài đầu tiên tại Việt Nam là BYD Seal 5 PHEV dự kiến ra mắt vào tháng 10/2025 dưới dạng nhập khẩu từ Thái Lan. Xe sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid, cho khả năng chạy thuần điện lên tới 120km và tổng quãng đường di chuyển đạt 1.200 km

Các đại lý BYD tại Việt Nam đã và đang nhận cọc cho mẫu Seal 5 PHEV, với những suất giao sớm dự kiến vào giữa tháng 10/2025. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nơi hiện đang phân phối hai phiên bản Standard và Premium.

Thuộc phân khúc sedan hạng C, BYD Seal 5 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.780 x 1.837 x 1.495 mm, trục cơ sở 2.718 mm. Nhờ đó, Seal 5 dài hơn các đối thủ như Honda Civic hay Mazda 3, dù trục cơ sở có phần ngắn hơn. Ngoại hình hiện đại, kết hợp giữa tính sang trọng và thực dụng, giúp xe phù hợp với nhiều nhóm khách hàng từ cá nhân đến gia đình.

Điểm nhấn lớn nhất của xe tại Việt Nam là hệ truyền động DM-i Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện. Xe đạt tổng công suất hơn 200 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 7,5 giây. Seal 5 có thể chạy thuần điện 120km và tổng quãng đường đạt tới 1.200 km, mang lại sự linh hoạt vượt trội cho cả di chuyển nội đô lẫn hành trình dài.

Khoang nội thất của Seal 5 được tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến với 16 hệ thống an toàn, bao gồm kiểm soát thân xe, phanh điện tử, kiểm soát hành trình và 6 túi khí. Xe còn hứa hẹn mang lại trải nghiệm thoải mái nhờ không gian rộng rãi, kết hợp cùng tiện nghi hiện đại.

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc sedan hạng C hybrid hiện có Toyota Corolla Altis (725-870 triệu đồng) và Honda Civic (789-999 triệu đồng), đều sử dụng hệ thống hybrid tự sạc (HEV). Trong khi đó, BYD Seal 5 nổi bật với cấu hình PHEV sạc ngoài, mang đến khả năng vận hành đa dạng và tiết kiệm hơn.

BYD Việc ra mắt Seal 5 tại Việt Nam không chỉ nhằm mở rộng danh mục sản phẩm. Với sự góp mặt của Seal 5, thị trường sedan cỡ C tại Việt Nam hứa hẹn thêm phần sôi động và cạnh tranh gay gắt trong thời gian tới.