BYD công bố trạm sạc siêu nhanh, sạc 5 phút chạy 400km

BYD, nhà sản xuất xe năng lượng mới (NEV) lớn nhất thế giới, đã quyết định cải thiện khả năng sạc cho các mẫu xe điện của mình, sau khi thường xuyên bị chỉ trích về tốc độ sạc DC chậm. Mặc dù pin Blade LFP của BYD an toàn, nhưng thời gian sạc của nó vẫn lâu hơn so với pin NMC của các đối thủ.

Trạm sạc siêu nhanh 10C của BYD.

Để khắc phục vấn đề này, BYD đã giới thiệu nền tảng Super e-Platform với hệ thống điện cao áp 1.000 V, cùng với bộ sạc 1.000 kW mang tên "Megawatt Flash Charger". Tại một sự kiện gần đây, CEO kiêm Chủ tịch BYD, Vương Truyền Phúc (Wang Chuanfu), thông báo rằng công ty sẽ thiết lập hơn 4.000 trạm sạc MW trên toàn Trung Quốc. Hệ thống mới này cho phép xe điện di chuyển được 400 km chỉ sau 5 phút sạc. Trong các thử nghiệm, trạm sạc đã đạt công suất 1 MW trong 10 giây khi sạc cho hai mẫu xe Han L EV và Tang L EV, với thời gian sạc từ 7% đến 50% chỉ mất 4,5 phút.

BYD Megawatt Flash Charger hiện là bộ sạc xe con mạnh nhất trong ngành, vượt trội hơn so với các đối thủ như Tesla V4 (500 kW), Li Auto 5C (520 kW), Nio Power (640 kW) và Xpeng S5 (800 kW). Tuy nhiên, việc sạc nhanh cũng đặt ra thách thức về tuổi thọ pin, vì sạc quá nhanh có thể làm giảm độ bền của pin. Do đó, bên cạnh việc nâng cao công suất sạc, BYD cũng đang cải tiến chất lượng pin để đảm bảo an toàn và hiệu suất.

Xe điện Han L EV và Tang L EV của BYD.

Các mẫu xe điện mới của BYD có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 2 giây, với tốc độ tối đa vượt quá 300 km/h (Han L EV đạt 305 km/h). Tại Trung Quốc, BYD Han L EV và BYD Tang L EV đã bắt đầu được bán trước, với giá lần lượt từ 270.000 nhân dân tệ (khoảng 952 triệu đồng) và 280.000 nhân dân tệ (khoảng 987 triệu đồng). Han L EV là một mẫu sedan cỡ E với kích thước 5.050 x 1.960 x 1.505 mm, trong khi Tang L EV là một SUV lớn với kích thước 5.040 x 1.996 x 1.760 mm.

Với những cải tiến này, BYD đang nỗ lực đưa xe điện trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn cho người tiêu dùng, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô.