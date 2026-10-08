BMW đang phát triển mẫu xe kỳ vọng cạnh tranh với Maybach

Nhằm tối ưu hóa sức hút tại thị trường Bắc Mỹ cũng như củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe sang, BMW đang cân nhắc kế hoạch phát triển một mẫu SUV chủ lực hoàn toàn mới định vị trên X7. Sau năm kỷ lục thứ ba liên tiếp tại thị trường Mỹ với 388.897 xe được giao đến tay khách hàng (tăng 4,7%), hãng xe Đức vẫn không hề dừng lại.

Trong thông báo cập nhật chiến lược toàn cầu mới đây, BMW xác nhận đang nghiên cứu một mẫu xe gầm cao hoàn toàn mới nằm ở phân khúc trên dòng X7 hiện tại, được thiết kế riêng nhằm đáp ứng tối đa thị hiếu của người tiêu dùng Mỹ.

BMW sẽ cân nhắc kế hoạch phát triển một mẫu SUV chủ lực hoàn toàn mới định vị trên X7.

Dù chưa công bố chi tiết kỹ thuật, động thái này làm dấy lên nghi vấn về sự xuất hiện của BMW X8 – cái tên đã đồn đoán suốt gần một thập kỷ qua. Việc Audi ra mắt chiếc Q9 để đối đầu với X7 và Mercedes-Benz GLS càng thúc đẩy BMW phải có hành động đáp trả.

Mẫu xe mới có thể sở hữu kích thước đồ sộ hơn, một biến thể SUV Coupe đẳng cấp, hoặc là bản siêu sang phát triển theo hướng đối đầu trực tiếp với Mercedes-Maybach GLS. Sức cầu mạnh mẽ đối với các dòng xe gầm cao đã khiến nhà máy Spartanburg của BMW tại bang North Carolina (Mỹ) hoạt động hết công suất, buộc tập đoàn phải tìm kiếm các phương án mở rộng quy mô sản xuất toàn cầu.

Bên cạnh kế hoạch tại Mỹ, BMW cũng công bố hàng loạt định hướng chiến lược quan trọng khác: Tối ưu hóa thị trường Trung Quốc: Hãng hướng tới mục tiêu lắp ráp nội địa 95% số xe bán ra tại quốc gia này vào năm 2030 để đáp ứng chính xác nhu cầu khách hàng bản địa.

Tái định vị thương hiệu Alpina: Mẫu xe đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của Alpina dưới trướng BMW sẽ ra mắt vào năm tới. Phát triển dựa trên 7-Series, dòng sản phẩm mới được định vị nằm giữa các bản BMW tiêu chuẩn và thương hiệu siêu sang Rolls-Royce.

Mở rộng dải xe điện tại Châu Âu: Một mẫu xe điện cỡ nhỏ thuộc gia đình Neue Klasse sẽ trình làng vào năm 2028 hướng tới phân khúc phổ thông. Ở chiều ngược lại, dòng MPV 2-Series Active Tourer sẽ chính thức bị khai tử và không có bản thay thế.