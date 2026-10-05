BMW 3-Series mới lộ diện, thiết kế gây tranh cãi

BMW vừa trình làng thế hệ thứ tám của dòng sedan chủ lực 3 Series. Mẫu xe mới tiếp tục duy trì cấu hình động cơ đốt trong truyền thống song song với các phiên bản chạy điện, đồng thời mang đến sự lột xác toàn diện từ thiết kế ngoại thất, không gian nội thất cho đến hệ thống công nghệ đi kèm.

Dù vẫn phát triển dựa trên nền tảng kiến trúc CLAR cải tiến từ thế hệ tiền nhiệm, BMW 3 Series mới lại sở hữu ngôn ngữ thiết kế có nhiều nét tương đồng với mẫu xe điện i3. Ngoại thất của xe gây ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng kết hợp cùng dải đèn LED định vị ban ngày sắc sảo. Cản trước và hốc hút gió được mở rộng kích thước nhằm tối ưu hóa khả năng làm mát cho khoang động cơ.

BMW vừa trình làng thế hệ thứ tám của dòng sedan chủ lực 3 Series.

So với biến thể chạy điện i3, các phiên bản 3 Series sử dụng động cơ đốt trong có phần nắp capo thấp và dài hơn, đi kèm những tinh chỉnh nhỏ ở khu vực cửa sổ sau nhưng vẫn giữ lại đường cong Hofmeister kink truyền thống.

Xe có chiều dài x rộng x cao 4.754 x 1.849 x 1.455 mm. Riêng phiên bản hiệu năng cao M350 xDrive - biến thể thay thế cho M340i xDrive trước đây được bổ sung ốp gương màu đen, cản sau tích hợp bộ khuếch tán, cụm 4 ống xả và hệ thống đèn hậu LED tối màu.

Nội thất được làm mới.

Bản M350 xDrive sở hữu ghế M Sport với phần đệm hông nâng cao.

Bước vào bên trong, khoang cabin của BMW 3 Series thế hệ mới nhận được sự nâng cấp mạnh mẽ về mặt công nghệ. Mẫu sedan được trang bị vô-lăng thiết kế mới tích hợp phím bấm cảm ứng, màn hình giải trí trung tâm kích thước 17,9 inch đặt nghiêng về phía người lái và hệ thống điều hành Panoramic iDrive. Bảng táp-lô cũng được làm lại với chất liệu bọc vải mới cùng hệ thống đèn viền trang trí hiện đại.

Các phiên bản tiêu chuẩn được trang bị hệ thống ghế ngồi thiết kế lại, trong khi bản M350 xDrive sở hữu ghế M Sport với phần đệm hông nâng cao nhằm tăng khả năng giữ người lái khi di chuyển ở tốc độ cao. Ngoài ra, khách hàng có thể chọn thêm tính năng hiển thị thông tin 3D trên kính lái (HUD).

Phiên bản cao cấp nhất M350 xDrive được trang bị khối động cơ I6, dung tích 3.0L tăng áp kết hợp công nghệ mild-hybrid 48V, cho công suất tối đa 437 mã lực và mô-men xoắn cực đại 580 Nm. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh, xe có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 209 km/h (hoặc 250 km/h khi trang bị lốp thể thao).

Đáng chú ý, M350 xDrive được tích hợp thêm tính năng Drift Moment, cho phép ngắt truyền động bánh trước để chuyển sang cấu hình dẫn động cầu sau hoàn toàn. Tính năng này dự kiến sẽ được kích hoạt qua bản cập nhật phần mềm không dây trong năm tới.

M350 xDrive được trang bị khối động cơ I6, dung tích 3.0L tăng áp kết hợp công nghệ mild-hybrid 48V.

Hai phiên bản 330 và 330 xDrive được trang bị động cơ I4, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất 255 mã lực cùng mô-men xoắn 400 Nm, mang lại khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong 5,9 giây. BMW cũng đã tinh chỉnh hệ thống khung gầm, mở rộng chiều rộng cơ sở trước/sau và nâng cấp hệ thống treo dạng thanh chống lò xo liên kết kép nhằm gia tăng độ ổn định.

Về trang bị an toàn, BMW 3 Series mới sở hữu hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 tích hợp công nghệ Symbiotic Drive, cho phép người lái can thiệp vào vô-lăng, chân ga hoặc phanh mà không làm ngắt kết nối của hệ thống tự hành.

Các phiên bản BMW 3 Series mới dự kiến sẽ chính thức mở bán tại thị trường Mỹ từ quý I/2027, mức giá chi tiết hiện chưa được hãng công bố.