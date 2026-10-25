BMW sản xuất xe SUV cỡ lớn cạnh tranh Cadillac Escalade

BMW đang nghiên cứu khả năng bổ sung một mẫu SUV cao cấp mới vào danh mục sản phẩm, định vị phía trên X7. Dù hãng chưa công bố tên gọi chính thức, mẫu xe này được cho là sẽ mang tên X9, qua đó mở rộng danh mục SUV của thương hiệu Đức.

Ý tưởng phát triển một mẫu SUV lớn hơn X7 đã được nhắc đến trong thời gian qua. Các đại lý BMW tại Mỹ cũng từng bày tỏ mong muốn hãng có thêm sản phẩm đủ khả năng cạnh tranh với những mẫu SUV cỡ lớn như Cadillac Escalade, Lincoln Navigator, Infiniti QX80 và Land Rover Range Rover.

BMW X9 dự kiến sẽ được lắp ráp tại nhà máy Spartanburg, bang South Carolina (Mỹ), nơi đang sản xuất các dòng SUV X3, X5, X6 và X7. Quá trình sản xuất thương mại có thể bắt đầu trong giai đoạn 2029 - 2030, sau khi dòng X7 thế hệ mới chính thức trình làng. Xe có thể xuất hiện dưới dạng phiên bản thử nghiệm hoặc concept từ cuối năm 2027 hoặc 2028.

BMW đang nghiên cứu khả năng bổ sung một mẫu SUV cao cấp mới vào danh mục sản phẩm.

Trong khi đó, Cadillac Escalade dài khoảng 5.382 mm. Nếu hướng tới cùng phân khúc, X9 có thể tiến gần kích thước của đối thủ Mỹ, qua đó mở rộng không gian cho hàng ghế thứ ba và khoang hành lý. Thiết kế ngoại thất được cho là sẽ tiếp thu ngôn ngữ Neue Klasse mới của BMW.

Xe có thể sở hữu lưới tản nhiệt hình quả thận thanh mảnh, cụm đèn trước hẹp và cản trước tạo hình góc cạnh. Phía sau, đèn hậu có thể kéo dài theo phương ngang, trong khi thân xe vẫn ưu tiên kiểu dáng vuông vức nhằm tối ưu không gian sử dụng.

Trong khoang lái, X9 được dự đoán sẽ có hệ thống Panoramic iDrive mới. Cấu hình này gồm dải hiển thị kéo dài sát chân kính chắn gió, màn hình trung tâm 17,9 inch và các vật liệu nội thất cao cấp. Đây là định hướng thiết kế đã được BMW giới thiệu trên các sản phẩm Neue Klasse mới.

BMW chưa tiết lộ cấu hình kỹ thuật của mẫu SUV mới. Tuy nhiên, hãng hiện có hai nền tảng có thể cân nhắc là CLAR và Neue Klasse. Trong đó, Neue Klasse được phát triển cho xe điện, còn CLAR đang được sử dụng trên nhiều mẫu xe động cơ đốt trong và hybrid của BMW.

BMW chưa tiết lộ cấu hình kỹ thuật của mẫu SUV mới.

Với định hướng sử dụng động cơ xăng tại Mỹ, X9 nhiều khả năng sẽ dựa trên nền tảng CLAR đã được điều chỉnh. Đây cũng là cơ sở phù hợp nếu thế hệ X7 tiếp theo tiếp tục sử dụng kiến trúc này. Dù vậy, thông tin về nền tảng của X9 vẫn chưa được BMW xác nhận.

Theo những dự đoán hiện tại, BMW X9 sẽ tập trung vào các phiên bản động cơ 6 và 8 xi-lanh dành cho thị trường Mỹ. Khả năng xuất hiện phiên bản thuần điện được đánh giá thấp hơn, trong bối cảnh hãng có thể ưu tiên các cấu hình động cơ truyền thống cho nhóm khách hàng mục tiêu. Phiên bản diesel, nếu có, nhiều khả năng dành cho một số thị trường khác, chẳng hạn châu Âu.

Ở cấu hình tiêu chuẩn, X9 có thể được trang bị động cơ xăng I6 hàng tích hợp công nghệ hybrid nhẹ, với công suất dự kiến lên tới 550 mã lực. Đây là mức công suất dự đoán, chưa phải thông số chính thức từ BMW. Một phiên bản M60 mạnh hơn cũng có thể được bổ sung, sử dụng động cơ V8, dung tích 4.4L tăng áp kép. Công suất của cấu hình này được dự đoán đạt khoảng 650 mã lực. Tuy nhiên, khả năng BMW phát triển một phiên bản M hiệu năng cao hoàn chỉnh cho X9 hiện chưa rõ ràng.

Tên gọi X9 hiện vẫn chỉ là dự đoán. Trước đó, BMW đã đăng ký bảo hộ bản quyền cho tên gọi X9 cùng biến thể Alpina XB9. Trong nội bộ tập đoàn, dự án này đang được gọi bằng mã hiệu G63. Về kích thước, X9 được dự đoán sẽ dài hơn X7 hiện tại. BMW X7 có chiều dài khoảng 5.171 mm và chiều dài cơ sở khoảng 3.048 mm.