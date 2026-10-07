Xe SUV hiệu suất cao BMW X3 M50 thế hệ mới lộ diện

BMW vừa được giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu X3 M50 xDrive G45 với một số thay đổi đáng chú ý ở ngoại thất và động cơ xe. BMW X3 M50 xDrive 2027 còn được cung cấp gói Black Package với loạt chi tiết ngoại thất và nội thất sử dụng tông màu tối.

Điểm nhận diện nổi bật nhất nằm ở bộ mâm hợp kim Polygon 1134 M Black kích thước 22 inch. Kích thước này lớn hơn 1 inch so với bộ mâm tiêu chuẩn trên X3 M50 xDrive. Ẩn sau bộ mâm kích thước lớn là hệ thống phanh M Sport với cùm phanh sơn màu đen bóng, đi kèm logo M đơn sắc. Dấu ấn thương hiệu tiếp tục thể hiện qua hệ thống tem chữ nổi xung quanh xe, tất cả đều sở hữu tông màu đen điểm xuyết viền bạc tinh tế.

BMW vừa được giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu X3 M50 xDrive G45.

Đi vào bên trong, khoang cabin của xe tiếp tục duy trì phong cách tối màu chủ đạo. Nhiều chi tiết như khu vực táp-lô phía người lái, khu vực quanh màn hình trung tâm, khay sạc không dây, bệ tỳ tay và ốp cửa đều được bọc chất liệu Alcantara màu đen từ bộ sưu tập BMW Individual.

Hệ thống ghế ngồi là sự kết hợp giữa da Alcantara và chất liệu Veganza màu đen, điểm xuyết bằng các đường chỉ khâu cùng viền trang trí tông màu xanh. Phần tựa đầu ghế được dập nổi logo M nổi bật trên nền Alcantara. Ở phía dưới sàn xe, thảm lót được bổ sung dải họa tiết 3 màu đặc trưng của cỗ máy hiệu năng cao BMW M cùng đường viền xanh đồng điệu.

Ở phiên bản sở hữu gói M Sport và dòng M Performance sẽ được trang bị bậc cửa màu bạc đậm.

Không chỉ riêng bản M50 xDrive, các phiên bản khác trong dòng SUV BMW X3 cũng sẽ nhận được những cải tiến về nội thất kể từ tháng 12/2026. Bảng táp-lô sở hữu đường chỉ khâu mang thiết kế mới, trong khi bề mặt phía trước màn hình trung tâm được hoàn thiện bằng chất liệu PVC Softskin.

Hệ thống đèn viền nội thất được tích hợp thêm tại ngăn chứa đồ trên bệ trung tâm và khu vực tay nắm cửa bên trong. Một số chi tiết khác như nút bấm mở hộc đựng găng tay cùng nẹp bảo vệ mép cửa cốp bằng thép không gỉ cũng được tái thiết kế.

Điểm nhận diện nổi bật nhất nằm ở bộ mâm hợp kim Polygon 1134 M Black kích thước 22 inch.

Ngoài ra, những phiên bản sở hữu gói M Sport và dòng M Performance sẽ được trang bị bậc cửa màu bạc đậm tích hợp logo M màu đen. Về mặt vận hành chung, biến thể sử dụng động cơ xăng I4 trên xe BMW X3 20 xDrive cũng đã được tinh chỉnh để đạt chuẩn khí thải Euro 7 tương tự bản M50.

BMW tiếp tục trang bị động cơ xăng I6, dung tích 3.0L tăng áp cho X3 M50 xDrive. Sau khi được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn Euro 7, cho công suất tối đa 443 mã lực và mô-men xoắn cực đại 580 Nm. So với X3 M50 xDrive đời 2025, công suất tăng từ 381 lên 443 mã lực, trong khi mô-men xoắn tăng từ 540 lên 580 Nm.

Nhờ mức hiệu năng cao hơn, thời gian tăng tốc 0-100 km/h được rút ngắn từ 4,6 giây xuống còn 4,4 giây. Đây là thay đổi đáng chú ý nhất trên xe, khi BMW vừa tăng sức mạnh vừa điều chỉnh động cơ để đáp ứng yêu cầu khí thải mới. Hiện tại, giá bán chính thức cho các phiên bản BMW X3 đời 2027 vẫn chưa được hãng xe Đức công bố.