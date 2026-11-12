Đây là mẫu siêu xe Pagani Huayra có lớp sơn phủ bụi kim cương

Pagani vừa giới thiệu mẫu siêu xe Huayra 70 Anima tại sự kiện Concours at Wynn. Đây là chiếc xe thứ ba và cũng là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bộ ba độc bản Pagani Huayra 70, tiếp nối hai phiên bản Trionfo và Derecho đã được công bố trước đó. Màn ra mắt này diễn ra trong thời điểm hãng xe nước Ý đang tập trung sản xuất và bàn giao dòng xe Utopia cho các khách hàng trên toàn cầu.

Pagani Huayra 70 Anima được phát triển thông qua chương trình cá nhân hóa cao cấp Grandi Complicazioni, nơi khách hàng trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế để tạo nên chiếc xe theo sở thích riêng. Điểm đặc trưng nhất trên Huayra 70 Anima nằm ở phần ngoại thất với phần lớn diện tích làm từ sợi carbon để trần, bao gồm cản trước, cản sau, cửa xe, chắn bùn, nắp capo và nắp động cơ.

Pagani vừa giới thiệu mẫu siêu xe Huayra 70 Anima tại sự kiện Concours at Wynn.

Phần đầu xe có cản trước được thiết kế mới, trong khi phía sau xuất hiện bộ khuếch tán gió.

Đáng chú ý, Pagani sử dụng loại sợi carbon màu xanh được chế tác riêng, bên trong pha thêm bụi kim cương thật. Cách xử lý vật liệu này tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng trên bề mặt thân xe, giúp chiếc Huayra 70 Anima có diện mạo khác biệt so với những phiên bản Huayra thông thường.

Bên cạnh đó, hãng còn sử dụng lá bạch kim được dát thủ công trên nhiều chi tiết ngoại thất. Vật liệu này xuất hiện ở cánh gió trước, một phần cửa xe, nắp động cơ và chân cánh gió phía sau. Tương tự hai thành viên còn lại trong bộ ba Huayra 70, Anima được trang bị gói khí động học riêng.

Pagani sử dụng loại sợi carbon màu xanh được chế tác riêng.

Phần đầu xe có cản trước được thiết kế mới, trong khi phía sau xuất hiện bộ khuếch tán gió và cánh gió kích thước lớn. Trên nóc xe là hốc hút gió lấy cảm hứng từ Pagani Zonda Cinque. Hệ thống ống xả sáu đầu được phủ lớp gốm màu trắng, tạo sự tương phản với các chi tiết carbon xanh. Một số bộ phận thuộc khung gầm cũng được hoàn thiện bằng hai tông màu Tricolore Blue và Argentina Light Blue.

Khoang nội thất tiếp tục duy trì phong cách chế tác thủ công đặc trưng của Pagani. Ghế ngồi được bọc da màu trắng sữa, kết hợp các chi tiết sợi carbon màu Inky Blue. Vô-lăng và núm cần số cũng được bổ sung vật liệu pha bụi kim cương, trong khi những chi tiết nhôm để trần vẫn được giữ lại.

Pagani Huayra 70 Anima được trang bị khối động cơ V12 dung tích 6.0L tăng áp kép do AMG cung cấp. Động cơ này đã được tinh chỉnh để đạt công suất tối đa 851 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm, hoàn toàn không sử dụng hệ thống trợ lực điện hybrid. Sức mạnh được truyền tới các bánh sau thông qua hộp số sàn 7 cấp do Xtrac phát triển và bộ vi sai chống trượt cơ điện tử.

Xe được trang bị hệ thống treo trước tay đòn kép cùng bộ giảm xóc điều chỉnh điện tử liên kết 4 bánh. Hệ thống phanh sử dụng đĩa gốm carbon kết hợp kẹp phanh Brembo. Xe sở hữu bộ mâm kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau, đi cùng bộ lốp hiệu suất cao Pirelli P Zero Trofeo R thông số 265/30 R20 và 355/25 R21.

Pagani Huayra 70 Anima được trang bị khối động cơ V12 dung tích 6.0L tăng áp kép do AMG cung cấp.

Theo ông Lorenzo Kerkoc, đại diện bộ phận thiết kế của Pagani, đội ngũ kỹ sư đã làm việc cùng chủ nhân chiếc xe trong hơn một năm để hiện thực hóa ý tưởng cá nhân. Sự ra mắt của Anima đã chính thức khép lại dự án bộ ba Pagani Huayra 70 độc bản.