NÓNG: VinFast VF 5 và VF 6 bản mới trình làng, giá từ 460 triệu đồng

Theo công bố của VinFast, VF 5 mới có hai phiên bản gồm Green giá 460 triệu đồng và Premium giá 540 triệu đồng. Trong khi đó, VF 6 mới được phân phối với hai phiên bản Comfort giá 646 triệu đồng và Premium giá 715 triệu đồng.

Khách hàng đặt cọc sớm hai mẫu xe trong khoảng thời gian từ ngày 12-18/11/2026 sẽ được giảm trực tiếp 10 triệu đồng đối với VF 5 và 15 triệu đồng đối với VF 6. Đây cũng là mức tiền đặt cọc của hai mẫu xe. Thời gian bàn giao dự kiến bắt đầu sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

VinFast VF 5 mới bổ sung nhiều trang bị tiện nghi

Ở phiên bản mới, VinFast VF 5 tiếp tục duy trì kiểu dáng SUV đô thị nhỏ gọn, với một số thay đổi ở thiết kế ngoại thất. Phần đầu xe nổi bật với dải trang trí hình cánh chim mạ chrome kết hợp cụm đèn LED Projector. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch, trong khi cụm đèn hậu LED phía sau được thiết kế lại.

VF 5 mới có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 3.987 x 1.772 x 1.595 mm, chiều dài cơ sở 2.513 mm và khoảng sáng gầm 178 mm.

Khoang nội thất được nâng cấp với màn hình trung tâm 10,1 inch, sạc không dây cho điện thoại, cửa gió điều hòa hàng ghế sau và phanh tay điện tử tích hợp Auto-Hold. Đáng chú ý, xe có thêm tính năng Phone As A Key, cho phép người dùng mở khóa, đóng cửa và khởi động xe bằng điện thoại thông minh mà không cần chìa khóa.

Về an toàn, phiên bản VF 5 Premium được trang bị 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control và phanh đĩa trên cả bốn bánh.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ điện công suất 72 kW, mô-men xoắn cực đại 180 Nm, kết hợp bộ pin dung lượng 43 kWh. Theo công bố của hãng, VF 5 Premium có thể di chuyển tối đa 370 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 60 kW, cho phép sạc pin từ 10% lên 70% trong chưa đầy 28 phút.

VinFast VF 6 mới có tầm hoạt động tối đa 510 km

So với VF 5, VF 6 mới thuộc phân khúc SUV điện cỡ B và có nhiều thay đổi về thiết kế. Xe sở hữu cụm đèn trước, sau thiết kế mới, tay nắm cửa bán ẩn và bộ mâm 19 inch kết hợp ốp khí động học.

Mẫu SUV điện này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.246 x 1.827 x 1.616 mm, chiều dài cơ sở 2.730 mm.

Bên trong cabin, VF 6 mới được trang bị màn hình trung tâm cỡ lớn, màn hình hiển thị thông số vận hành phía sau vô-lăng và thiết kế vô-lăng mới. Danh sách tiện nghi đáng chú ý gồm sạc không dây, hệ thống âm thanh tinh chỉnh bởi Arkamys, cốp điện và điều hòa tự động hai vùng.

Hệ thống điều hòa tích hợp công nghệ kiểm soát chất lượng không khí, ion hóa và lọc Combi PM 1.0. Ngoài ra, xe còn có trợ lý ảo tiếng Việt phiên bản 3.0 và khả năng cập nhật phần mềm từ xa thông qua giao thức OTA.

Về an toàn, VF 6 mới được trang bị 6 túi khí, cảm biến đỗ xe phía trước và camera 360 độ. Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ người lái trên cao tốc và trong điều kiện giao thông ùn tắc, đồng thời có khả năng nhận diện biển báo giao thông và điều chỉnh tốc độ thông minh. Theo VinFast, mẫu xe được phát triển hướng tới tiêu chuẩn an toàn ASEAN NCAP 5 sao.

VF 6 mới sử dụng động cơ điện công suất 130 kW, mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Phiên bản Comfort có phạm vi hoạt động tối đa 510 km sau mỗi lần sạc đầy theo công bố của hãng.

Với việc nâng cấp đồng thời VF 5 và VF 6, VinFast tiếp tục làm mới hai dòng SUV điện đang có doanh số dẫn đầu các phân khúc A-SUV và B-SUV tại Việt Nam. Việc bổ sung các trang bị như mở khóa bằng điện thoại, camera 360 độ và cốp điện được kỳ vọng giúp tăng sức cạnh tranh của hai mẫu xe trong thời gian tới.