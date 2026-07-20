Pagani Huayra 70 Derecho độc nhất thế giới lộ diện

Mới đây, Pagani vừa giới thiệu mẫu Huayra 70 Derecho tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2026. Đây là mẫu hypercar độc bản thứ hai thuộc bộ ba Huayra 70 được phát triển để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của nhà sáng lập Horacio Pagani.

Huayra 70 Derecho được phát triển bởi bộ phận cá nhân hóa Grandi Complicazioni của Pagani. Tên gọi "Derecho" lấy cảm hứng từ hiện tượng thời tiết đặc trưng bởi những luồng gió mạnh di chuyển theo một hướng cố định, thể hiện sức mạnh và nguồn năng lượng bùng nổ.

Pagani vừa giới thiệu mẫu Huayra 70 Derecho tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2026.

Ngoại thất xe sở hữu hai tông màu độc quyền Pearl Orange và Inky Blue nhằm làm nổi bật kết cấu sợi carbon dạng xương cá. Nhiều chi tiết được gia công từ nhôm nguyên khối với lớp hoàn thiện Glossy Titanium Anodized, kết hợp bộ mâm Huayra 70 Titanium 7 chấu thiết kế riêng.

Huayra 70 Derecho được phát triển bởi bộ phận cá nhân hóa Grandi Complicazioni của Pagani.

Theo Pagani, màu cam Pearl Orange được sử dụng xuyên suốt từ ngoại thất đến nội thất nhằm tạo sự đồng nhất trong tổng thể thiết kế. Khoang lái của Huayra 70 Derecho vẫn duy trì phong cách đặc trưng của Pagani với cụm đồng hồ analog thay vì màn hình kỹ thuật số.

Vô-lăng và đầu cần số được nhấn nhá bằng chi tiết màu cam Pearl Orange, đồng bộ với ngoại thất. Ghế ngồi bọc da cao cấp phối hai tông màu Ceramic White và Tricolore Blue, đi kèm đường chỉ may thủ công theo yêu cầu riêng của khách hàng.

Huayra 70 Derecho được trang bị khối động cơ V12 xăng, dung tích 6.0L tăng áp kép do Mercedes-AMG lắp ráp thủ công. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 864 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm. Điểm đáng chú ý là Pagani vẫn trang bị hộp số sàn ngang (transverse manual) 7 cấp do Xtrac phát triển riêng, truyền sức mạnh tới cầu sau thông qua vi sai tự khóa điều khiển điện tử.

Khoang lái của Huayra 70 Derecho vẫn duy trì phong cách đặc trưng của Pagani.

Đây là cấu hình ngày càng hiếm trên các mẫu hypercar hiện đại vốn chủ yếu sử dụng hộp số tự động ly hợp kép. Hãng chưa công bố thời gian tăng tốc 0-100 km/h, nhưng tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 350 km/h.

Huayra 70 Derecho sở hữu kết cấu monocoque chế tạo từ vật liệu Carbon-Titanium HP62 G2 kết hợp Carbo-Triax HP62. Khung phụ trước và sau được làm bằng thép Cr-Mo, trong khi toàn bộ thân xe sử dụng vật liệu sợi carbon nhằm tối ưu khối lượng và độ cứng.

Huayra 70 Derecho được trang bị khối động cơ V12 xăng, dung tích 6.0L tăng áp kép do Mercedes-AMG.

Hệ thống phanh Brembo CCM đi kèm đĩa carbon-ceramic đường kính 398 mm phía trước và 380 mm phía sau, kết hợp bộ lốp hiệu suất cao Pirelli P Zero Trofeo R. Hệ thống treo là kiểu tay đòn kép độc lập ở cả bốn bánh, kết hợp cơ cấu rocker, lò xo xoắn và giảm xóc điều khiển điện tử liên kết nhằm cân bằng giữa khả năng vận hành ở tốc độ cao và cảm giác lái.

Theo nhà sáng lập Horacio Pagani, mỗi mẫu xe của hãng đều được phát triển với mục tiêu kết hợp hài hòa giữa thiết kế, kỹ thuật và nghệ thuật chế tác, đồng thời chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Sau khi ra mắt, Huayra 70 Derecho sẽ được trưng bày tại Goodwood Festival of Speed 2026 cùng nhiều mẫu xe khác của Pagani như Zonda F Roadster, Utopia Roadster, Huayra Codalunga Speedster và Huayra R Tempesta.