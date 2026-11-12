Honda Super Cub C125 cũ phiên bản hiếm giá hơn 200 triệu tại Hà Nội

Một cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy cũ tại Hà Nội đang rao bán chiếc Honda Super Cub C125 Disney Limited Edition với giá hơn 200 triệu đồng. Đây là phiên bản đặc biệt được Honda hợp tác cùng Walt Disney sản xuất năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập hãng giải trí nổi tiếng của Mỹ.

So với Super Cub C125 thông thường, phiên bản này không có nhiều thay đổi về kết cấu, động cơ hay khả năng vận hành. Giá trị khác biệt nằm ở ngoại hình mang dấu ấn chuột Mickey, cách phối màu riêng và tính sưu tầm.

Honda Super Cub C125 phiên bản Mickey hiếm tại Việt Nam

Honda Super Cub C125 Disney Limited Edition lần đầu xuất hiện tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2023 ở Thái Lan. Mẫu xe là sản phẩm hợp tác giữa Honda và Walt Disney, được phát triển dựa trên dòng Super Cub C125 quen thuộc.

Đây là phiên bản giới hạn chỉ 100 chiếc trên toàn cầu. Mỗi xe có số thứ tự riêng, tạo dấu ấn cho người sở hữu và tăng giá trị sưu tầm.

Honda Super Cub C125 cũ giá hơn 200 triệu tại Hà Nội.

Về thiết kế, Super Cub C125 Disney Limited Edition vẫn giữ kiểu dáng đặc trưng của dòng Cub với thân xe thanh mảnh, tay lái cao, đèn pha tròn và phần yếm trước liền khối. Tuy nhiên, xe được phối màu xám đen kết hợp các chi tiết mạ crôm sáng bóng, tạo sự tương phản với bộ yên đôi màu đỏ nổi bật.

Hai bên thân xe có các chi tiết trang trí mang dấu ấn Disney và hình ảnh chuột Mickey. Logo Disney được bố trí trên phần ốp hông mạ crôm, trong khi các chi tiết nhận diện khác được thiết kế riêng cho phiên bản kỷ niệm.

Chiếc xe đang được rao bán tại Hà Nội có ngoại hình khá bắt mắt. Qua hình ảnh thực thế, phần thân vỏ màu xám đen, yếm xe mạ crôm, bộ vành đúc và cụm đèn vẫn có vẻ ngoài sáng đẹp. Hai yên xe màu đỏ nổi bật.

Cận cảnh ngoại hình, tình trạng chiếc xe cũ 3 năm tuổi.

Tại Việt Nam, Super Cub C125 Disney Limited Edition xuất hiện từ năm 2023 thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân. Theo thông tin được ghi nhận khi đó, chỉ có khoảng hơn 10 chiếc được đưa về nước từ Thái Lan. Vì vậy, mẫu xe này không thường xuyên xuất hiện trên thị trường mua bán xe máy cũ.

Xe cũ giá bán cao gấp hơn 2 lần bản C125 mới

Dù sở hữu diện mạo riêng, Honda Super Cub C125 Disney Limited Edition không được nâng cấp đáng kể về trang bị vận hành so với bản C125 tiêu chuẩn cùng thế hệ.

Xe sử dụng hệ thống chiếu sáng LED với đèn pha tròn phía trước, bảng đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ analog và màn hình LCD. Hệ thống khóa thông minh Smart Key hỗ trợ khởi động và tăng tính tiện dụng khi sử dụng.

Bộ vành đúc 17 inch đi kèm lốp không săm, phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau. Xe có thiết kế yên đôi tách biệt, tay lái cao và tư thế ngồi đặc trưng của dòng Super Cub.

Về động cơ, mẫu xe sử dụng loại 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 123,94cc, làm mát bằng không khí, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 9,65 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,4Nm, kết hợp hộp số 4 cấp.

Xe cũ giá bán cao gấp hơn 2 lần bản C125 mới.

Đây là cấu hình hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị, ưu tiên sự linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu. Do đó, người mua phiên bản Disney không nhận được sự khác biệt đáng kể về hiệu năng so với một chiếc Super Cub C125 thông thường.

Thời điểm mới xuất hiện tại Việt Nam năm 2023, Super Cub C125 Disney Limited Edition được các cửa hàng tư nhân chào bán với giá hơn 100 triệu đồng. Tại thị trường Thái Lan, xe có giá khởi điểm 116.400 baht, tương đương khoảng 77,8 triệu đồng theo tỷ giá thời điểm đó.

Đến cuối năm 2024, một số đơn vị kinh doanh xe nhập khẩu tại Việt Nam từng chào bán mẫu xe này với giá hơn 200 triệu đồng. Hiện chiếc xe tại Hà Nội tiếp tục được rao bán ở mức giá tương tự. Như vậy, giá chào bán hiện tại cao khoảng gấp đôi so với thời điểm mẫu xe mới xuất hiện tại Việt Nam.

Đặt cạnh Super Cub C125 đời mới nhất đang phân phối chính hãng, mức chênh lệch càng đáng chú ý. Honda Việt Nam hiện niêm yết Super Cub C125 phiên bản 2026 với giá đề xuất 88,99 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn và 89,99 triệu đồng cho bản Đặc biệt, đã gồm VAT 10%.

Như vậy, với mức giá hơn 200 triệu đồng, Super Cub C125 Disney Limited Edition có giá cao hơn khoảng 2,2 lần so với bản tiêu chuẩn mới nhất. Người mua phải chi thêm hơn 110 triệu đồng so với việc lựa chọn một chiếc Super Cub C125 mới chính hãng.

Đặt cạnh Super Cub C125 đời mới nhất đang phân phối chính hãng, mức chênh lệch càng đáng chú ý.

Sự chênh lệch này chủ yếu đến từ giá trị sưu tầm, thay vì công nghệ hay khả năng vận hành. Trong khi Super Cub C125 đời 2026 đã được nâng cấp động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, phiên bản Disney vẫn sử dụng cấu hình động cơ của thế hệ ra mắt năm 2023.

Với thiết kế riêng, nguồn cung hạn chế và mức giá cao hơn đáng kể so với bản tiêu chuẩn, Super Cub C125 Disney Limited Edition hướng đến nhóm khách hàng có sở thích sưu tầm, yêu thích thương hiệu Disney hoặc muốn sở hữu một phiên bản Super Cub khác biệt.

Đối với người có ý định mua xe, ngoài việc kiểm tra động cơ và tình trạng vận hành, các yếu tố như giấy tờ nhập khẩu và độ nguyên bản của tem, chi tiết trang trí cũng cần được xác minh. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của mẫu xe này.