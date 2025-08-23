Đây là các SUV hạng C giá từ 749 triệu đồng, đáng mua nhất hiện nay

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 2025 ra mắt tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá niêm yết từ 769 đến 989 triệu đồng, sở hữu thiết kế mới "Sensuous Sportiness" (Thể thao nhạy cảm) mang những nét táo bạo và hiện đại. Xe có kích thước lớn hơn trước, chiều dài cơ sở 2.755mm giúp tối ưu không gian nội thất, nổi bật với cụm đèn LED, lưới tản nhiệt tham số và mâm 17–19 inch.

Nội thất mang phong cách tương lai, màn hình trung tâm 10.25 inch tiêu chuẩn, vô lăng 4 chấu thể thao, ghế da cao cấp có sưởi/làm mát, cốp điện và khoang hành lý tới 1.860L khi gập hàng ghế sau. Xe trang bị ba loại động cơ: xăng 2.0L (156 mã lực), dầu 2.0L (186 mã lực), và turbo 1.6L (180 mã lực, AWD), đi kèm hộp số tự động 6–8 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp.

Tucson 2025 có nhiều tiện nghi như sạc không dây, smart key, điều hòa 2 vùng, dàn âm thanh 6–8 loa. Về an toàn, xe sở hữu loạt công nghệ cao cấp như camera 360, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và cảm biến áp suất lốp. Nhờ thiết kế mới, trang bị đa dạng và bản Turbo dẫn động 4 bánh, Tucson 2025 trở thành đối thủ mạnh trong phân khúc CUV cỡ C.

KIA Sportage

KIA Sportage 2025 phân phối tại Việt Nam với 6 phiên bản, giá niêm yết dao động từ 809-999 triệu đồng. Dòng xe SUV này mang thiết kế trẻ trung theo ngôn ngữ “Opposites United” (thống nhất của các mặt đối lập), nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ mới và đèn LED hiện đại. Xe có kích thước lớn hơn với chiều dài cơ sở 2.755 mm, sử dụng mâm 19 inch và gương chiếu hậu đặt thấp giúp tăng tầm quan sát.

Nội thất sang trọng với màn hình đôi 12,3 inch tràn viền, điều hòa cảm ứng và cần số xoay hiện đại. Ghế ngồi bọc da, có chỉnh điện, sưởi/làm mát và không gian hàng ghế sau rộng rãi hàng đầu phân khúc. Xe có ba tùy chọn động cơ: xăng 2.0L (154 mã lực), xăng tăng áp 1.6L (178 mã lực, AWD), và dầu 2.0L (183 mã lực).

Trang bị an toàn gồm camera 360, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù hiển thị hình ảnh và hệ thống phanh chủ động. Sportage 2025 hứa hẹn là lựa chọn hấp dẫn nhờ thiết kế mới, công nghệ hiện đại và loạt tính năng cao cấp.

New Mazda CX-5

New Mazda CX-5 2025 có 7 phiên bản khác nhau, giá niêm yết từ 749-979 triệu đồng. Xe mang thiết kế sống động với đèn LED hình “đôi mắt”, lưới tản nhiệt 3D và mâm xe Goshintai 19 inch tạo hình cơ bắp. Kích thước 4.590 x 1.845 mm cùng chiều dài cơ sở lớn mang lại không gian thoải mái, đuôi xe nổi bật với ống xả kép thể thao mạ crôm.

Nội thất hướng người dùng với vô lăng sưởi, ghế ngồi ứng dụng cấu trúc SkyActiv, cách âm tốt, hệ thống âm thanh 10 loa Bose và màn hình HUD. Xe trang bị tiện nghi cao cấp như điều hòa hai vùng, cốp điện, cửa sổ trời, sạc không dây, phanh tay điện tử và màn hình 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay. Bản cao cấp có thêm camera 360, làm mát ghế, sưởi ghế và sưởi vô lăng.

Động cơ SkyActiv-G 2.0L (154 mã lực, 200 Nm) kết hợp hộp số tự động 6 cấp, hai chế độ lái Normal và Sport, cùng hệ thống GVC Plus giúp xe vận hành mượt mà. CX-5 2025 tích hợp gói an toàn i-Activsense nâng cao với phanh thông minh, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo nghỉ ngơi DDA, kèm hai tùy chọn Sport và Exclusive tăng tính cá nhân hóa.

Honda CR-V

Honda CR-V 2025 được phân phối với 4 phiên bản, có giá niêm yết từ 1,029-1,259 tỷ đồng. Xe có thiết kế thanh lịch và sang trọng hơn với lưới tản nhiệt lục giác, đèn LED thích ứng và đèn hậu mới. Xe dài hơn thế hệ cũ, tăng không gian hàng ghế sau và khoang lái lấy cảm hứng từ Civic mới.

Trang bị tiện nghi trên xe gồm màn hình kỹ thuật số, màn hình giải trí 9 inch, điều hòa hai vùng, ghế chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh. Xe hỗ trợ khởi động từ xa, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động.

Dòng SUV Honda CR-V mới có hai tùy chọn động cơ: máy xăng 1.5 turbo và hybrid 2.0 e:HEV. Bản hybrid kết hợp động cơ xăng và hai mô-tơ điện cho công suất 204 mã lực, dẫn động cầu trước. Hệ truyền động hybrid hoạt động linh hoạt theo kiểu nối tiếp và song song, tối ưu hiệu quả vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.