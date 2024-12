Mazda CX-5 2024 "ưu nhược song hành", vẫn thống lĩnh SUV hạng C Việt Nam

Mazda CX-5 2024 đã tạo nên cơn sốt tại thị trường Việt Nam nhờ những nâng cấp đáng kể và doanh số ăn điểm trong phân khúc SUV hạng C. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu phân tích các yếu tố giúp CX-5 duy trì vị trí số 1, đồng thời đặt trong bối cảnh cạnh tranh của phân khúc SUV.

Thiết kế độc đáo, tính thẩm mỹ vượt trội

Mazda CX-5 2024 tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế KODO với sự cải tiến tinh xảo. Lưới tản nhiệt tổ ong mới, đèn pha LED kết hợp chi tiết crôm, và đèn hậu LED được tinh chỉnh tăng tính thẩm mỹ. Về ngoại thất, CX-5 mang đến phong cách thể thao, đồng thời giữ lại sự sang trọng quen thuộc.

Nội thất Mazda CX-5 2024 được nâng cấp nhấn mạnh vào sự sang trọng và đa dụng. Toàn bộ ghế bọc da cao cấp, bổ sung chi tiết mạ crôm và gỗ đảm chất cao cấp. Màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, kèm theo ốp gỗ và da Nappa mà ít xe cùng phân khúc đạt được.

Hiệu năng vượt trội

Mazda CX-5 2024 trang bị 2 tùy chọn động cơ:

SkyActiv-G 2.0L: Công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm.

SkyActiv-G 2.5L: Công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm.

Khối động cơ được đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động AWD tuùy phiên bản, mang đến khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình.

CX-5 còn sở hữu hệ thống G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) giúp điều chỉnh động lực để cải thiện trải nghiệm lái và an toàn.

Công nghệ và an toàn

Mazda CX-5 2024 được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến, trong đó nổi bật là hệ thống i-Activsense và G-Vectoring Control Plus (GVC Plus).

i-Activsense: Đây là bộ tính năng hỗ trợ an toàn toàn diện, bao gồm cảnh báo điểm mù (BSM), hỗ trợ giữ làn đường (LAS), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), và hỗ trợ phanh thông minh. Các tính năng này không chỉ giảm thiểu rủi ro va chạm mà còn mang lại sự tự tin và yên tâm cho người lái.

G-Vectoring Control Plus (GVC Plus): Hệ thống này cải thiện khả năng xử lý và độ ổn định của xe bằng cách điều chỉnh lực kéo và áp dụng hệ thống phanh nhẹ nhàng lên từng bánh xe trong các tình huống vào cua. Điều này mang lại cảm giác lái mượt mà và giảm thiểu tình trạng mệt mỏi cho người điều khiển, đặc biệt trong các hành trình dài hoặc điều kiện đường phức tạp.

Những công nghệ này giúp Mazda CX-5 tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của người dùng về an toàn và tiện ích.

Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

Thiết kế độc đáo, thẩm mỹ cao: Ngôn ngữ thiết kế KODO của Mazda tập trung vào sự chuyển động sống động và cảm giác năng động ngay cả khi xe đứng yên. Đây là yếu tố giúp CX-5 khác biệt hoàn toàn với Hyundai Tucson hay Honda CR-V, vốn thường nhấn mạnh vào tính thực dụng hoặc sự góc cạnh hiện đại. Sự mềm mại nhưng mạnh mẽ trong thiết kế của CX-5 đặc biệt phù hợp với thị hiếu của người Việt, những người ưa chuộng sự thanh lịch và không gian mở nhưng vẫn giữ được nét thể thao sang trọng.

Trang bị nội thất sang trọng, hiện đại: Các chi tiết như da Nappa không chỉ mang lại cảm giác cao cấp mà còn tăng độ bền và dễ dàng vệ sinh, trong khi ốp gỗ tạo cảm giác ấm áp và sang trọng. Ghế ngồi bọc da cao cấp kết hợp với các tính năng như ghế chỉnh điện và hỗ trợ gập linh hoạt giúp nâng tầm trải nghiệm lái xe, đặc biệt trên các hành trình dài hoặc môi trường khí hậu nhiệt đới như Việt Nam.

Công nghệ an toàn tiên tiến: Mazda CX-5 được trang bị bộ công nghệ i-Activsense với các tính năng như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ phanh thông minh. Điều này không chỉ nâng cao mức độ an toàn mà còn giảm bớt áp lực khi lái xe trong các điều kiện giao thông đông đúc hoặc trên hành trình dài.

Hiệu năng đáng tin cậy: Với hai tùy chọn động cơ mạnh mẽ, CX-5 đáp ứng tốt nhu cầu vận hành linh hoạt trên các địa hình khác nhau. Hệ thống G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) cũng mang lại cảm giác lái ổn định và êm ái, giúp giảm thiểu tình trạng mệt mỏi khi di chuyển lâu.

Nhược điểm:

Khoang hành lý hạn chế: Dung tích khoang hành lý của CX-5 là 442 lít, thấp hơn đáng kể so với Hyundai Tucson (503 lít) và Kia Sportage (543 lít). Điều này có thể là một điểm trừ lớn với người dùng thường xuyên cần không gian rộng rãi để chứa hành lý cho các chuyến đi gia đình hoặc công việc.

Chưa có tùy chọn động cơ hybrid: Trong bối cảnh xu hướng sử dụng xe hybrid và điện ngày càng phổ biến, việc thiếu tùy chọn này khiến CX-5 kém cạnh tranh hơn so với một số đối thủ đã tích hợp công nghệ này, như Honda CR-V.

Không gian hàng ghế sau hạn chế: Mặc dù ghế sau có thể gập phẳng để mở rộng khoang hành lý, nhưng không gian ngồi có thể cảm thấy hơi chật chội đối với hành khách cao lớn, đặc biệt trong các chuyến đi dài.

Bảng so sánh với các mẫu SUV hạng C

Tiêu chí Mazda CX-5 Hyundai Tucson Honda CR-V Ford Territory Kia Sportage Công suất (động cơ 2.5L) 188 Hp 180 Hp 188 Hp 160 Hp 180 Hp Mô-men xoắn (Nm) 252 Nm 265 Nm 240 Nm 248 Nm 265 Nm Trang bị an toàn Cao cấp Tốt Rất tốt Tốt Tốt Khoang hành lý (L) 442 L 503 L 522 L 448 L 543 L Mức giá (triệu) 749 - 979 769 - 979 1.029 - 1.250 799 - 929 779 - 999 Doanh số tháng 11 2.408 1.584 1.217 1.256 502 Doánh số cộng dồn 2024 13.654 5.671 6.204 7.513 2.875

Mazda CX-5 2024 không chỉ duy trì vị trí thống trị trong phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam, mà còn khẳng định sự vượt trội về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm người dùng. Thiết kế tinh xảo giúp xe đặc biệt phù hợp với thị hiếu người Việt, trong khi công nghệ an toàn và hệ thống động lực cung cấp sự thoải mái cho các chuyến đi dài.

Tuy nhiên, một số nhược điểm như khoang hành lý nhỏ hay thiếu tùy chọn động cơ hybrid là những yếu tố mà Mazda nên xem xét cải thiện trong tương lai để tăng sức hút và cạnh tranh. Tuy còn tồn tại một số nhược điểm, đây vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc với những ai tìm kiếm một chiếc SUV đa dụng, an toàn và độc đáo.