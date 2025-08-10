Tình hình doanh số phân khúc SUV hạng C nửa đầu 2025

Nửa đầu năm nay tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các mẫu xe trong phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam, trong đó nổi bật là Mazda CX-5 và Ford Territory.

Mazda CX-5 vẫn cho thấy sức hút mạnh mẽ với người tiêu dùng trong năm 2025 khi đạt doanh số cộng dồn 7.384 xe trong 6 tháng đầu năm, tạo khoảng cách đáng kể so với các đối thủ xếp sau. Thành công này đến từ chiến lược giá bán hợp lý mà hãng xe Nhật liên tục áp dụng trong thời gian qua.

Ngay từ tháng 3/2025, Mazda đã giảm giá trực tiếp 20 triệu đồng cho CX-5. Thậm chí, từ tháng 4 đến tháng 7/2025, mức giảm giá lên tới 35–40 triệu đồng, tùy phiên bản. Bước sang tháng 8/2025, ngoài việc giảm giá chỉ còn từ 704 triệu đồng, Mazda CX-5 còn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, hứa hẹn tạo ra sự bùng nổ doanh số.

Đứng thứ hai về doanh số trong phân khúc là Ford Territory với 5.630 xe bán ra trong nửa đầu năm. Mẫu xe Mỹ liên tục được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 76–89 triệu đồng. Chính sách này đã tác động tích cực đến doanh số của Territory, đặc biệt trong tháng 5, mẫu xe này đã vượt CX-5 để trở thành SUV hạng C bán chạy nhất tại Việt Nam.

Các vị trí tiếp theo trong phân khúc ghi nhận sự cạnh tranh tích cực từ Hyundai Tucson, VinFast VF7 và Honda CR-V. Hyundai Tucson tuy không có nhiều chương trình khuyến mãi lớn, nhưng mức giá hợp lý, cùng động cơ mạnh mẽ và trang bị ấn tượng, vẫn tạo được sức hút nhất định với người tiêu dùng.

Trong khi đó, Honda CR-V là mẫu xe có nhiều trang bị cao cấp hàng đầu phân khúc, nhưng mức giá lại khá cao, vượt quá ngân sách của nhiều khách hàng. Tuy vậy, hãng cũng đã áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ nhằm thu hút người mua trong năm 2025.

Ở cuối bảng xếp hạng, KIA Sportage và Mitsubishi Outlander vẫn gặp nhiều khó khăn về doanh số, khi trung bình mỗi tháng chỉ bán được vài chục xe.