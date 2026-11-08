Nên chọn dòng sedan Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City?

Toyota Vios

Toyota Vios 2026 có giá niêm yết 458-553 triệu đồng. Đây là mẫu sedan hạng B nổi bật nhờ độ bền bỉ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng hợp lý. Xe có thiết kế ngoại thất hiện đại, cân đối hơn với lưới tản nhiệt góc cạnh, đèn LED và bộ mâm hợp kim 15 inch.

Nội thất rộng rãi, hàng ghế sau thoải mái, tích hợp màn hình cảm ứng 9 inch và các tiện ích phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày. Động cơ 1.5L công suất 106 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm kết hợp hộp số CVT hoặc số sàn mang lại khả năng vận hành ổn định, dễ điều khiển. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 5,5-6 lít/100 km, cùng chi phí bảo dưỡng thấp và khả năng giữ giá tốt là những lợi thế đáng kể.

Toyota Vios 2026 có giá niêm yết 458-553 triệu đồng.

Đặc biệt, Vios có hệ thống an toàn khá đầy đủ với ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và các tính năng cảnh báo trên bản G CVT. Tuy nhiên, thiết kế và trang bị công nghệ chưa thực sự nổi bật so với một số đối thủ, trong khi khả năng vận hành thiên về tính thực dụng, chưa mang lại cảm giác lái thể thao. Một số tính năng an toàn và tiện nghi cao cấp cũng chỉ xuất hiện trên phiên bản đắt tiền nhất.

Hyundai Accent

Hyundai Accent 2026 có giá niêm yết 439 – 569 triệu đồng, gây ấn tượng với thiết kế ngoại thất trẻ trung, hiện đại, mang phong cách thể thao lấy cảm hứng từ các mẫu Elantra và Sonata. Kích thước xe đạt 4.535 x 1.765 x 1.485 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm và khoảng sáng gầm 165 mm, mang lại không gian sử dụng rộng rãi hơn thế hệ trước.

Nội thất nổi bật với cụm màn hình đôi nối liền, vô lăng bọc da và khoang hành khách 5 chỗ, trong đó các phiên bản cao cấp có ghế da, điều hòa tự động và làm mát hàng ghế trước. Khoang hành lý dung tích 500 lít, có thể mở rộng nhờ hàng ghế sau gập linh hoạt, là lợi thế khi đi xa.

Hyundai Accent 2026 có giá niêm yết 439 – 569 triệu đồng.

Trang bị tiện nghi khá phong phú với Apple CarPlay, Android Auto, âm thanh 6 loa và đồng hồ LCD 4,2 inch. Đặc biệt, Accent sở hữu gói an toàn Hyundai SmartSense với nhiều tính năng hỗ trợ lái, trong khi bản Cao cấp có tới 6 túi khí. Động cơ SmartStream G 1.5L sản sinh công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số sàn hoặc CVT, đáp ứng tốt nhu cầu vận hành hàng ngày.

Tuy nhiên, màn hình giải trí của xe chỉ có kích thước 8 inch, nhỏ hơn phiên bản 10,25 inch ở Ấn Độ. Thêm vào đó, viền màn hình khá dày và ghế nỉ trên hai phiên bản thấp cũng là những điểm hạn chế.

Honda City

Honda City 2026 có giá niêm yết dao động từ 539 – 569 triệu đồng, sở hữu thiết kế ngoại thất trẻ trung, thể thao với đèn pha LED thấu kính, kiểu dáng trường xe và hai tùy chọn mâm 15-16 inch tùy phiên bản. Nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc, ghế bọc da, hàng ghế sau có khoảng để chân thoải mái, phù hợp cả những chuyến đi dài. Trang bị tiện nghi khá phong phú với màn hình giải trí 8-10 inch, hệ thống âm thanh 8 loa và tính năng khởi động từ xa trên cả hai phiên bản.

Riêng bản RS có thêm Apple CarPlay, Android Auto không dây và hệ thống Honda CONNECT, mang đến trải nghiệm công nghệ hiện đại hơn. Động cơ 1.5L i-VTEC công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm kết hợp hộp số CVT cho khả năng tăng tốc mượt mà, vận hành linh hoạt và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ 5,6 lít/100 km.

Honda City 2026 có giá niêm yết dao động từ 539 – 569 triệu đồng.

Đặc biệt, gói an toàn Honda SENSING được trang bị tiêu chuẩn cùng chứng nhận 5 sao ASEAN NCAP là lợi thế đáng kể của mẫu xe. Tuy nhiên, City vẫn sử dụng ghế chỉnh cơ và phanh tay cơ, chưa có sự hiện đại hóa đồng bộ ở các trang bị nội thất. Xe cũng thiếu cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, trong khi bộ vá lốp khẩn cấp chưa tiện lợi bằng lốp dự phòng khi gặp sự cố.

Đánh giá chung

Cả ba mẫu sedan hạng B như Vios, Accent và City đều là những dòng xe hút khách hiện nay và rất lựa chọn. Tuy nhiên, để “cân đo” thì rõ ràng mỗi mẫu xe đều có ưu thế riêng của mình. Trong ba mẫu sedan hạng B, Toyota Vios có lợi thế về giá bán dễ tiếp cận, độ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng thấp và khả năng giữ giá tốt, phù hợp với khách hàng mua xe lần đầu hoặc kinh doanh dịch vụ.

Hyundai Accent nổi bật nhờ thiết kế trẻ trung, nội thất rộng rãi, khoang hành lý lớn và trang bị tiện nghi phong phú, là lựa chọn đáng cân nhắc cho gia đình trẻ. Tuy nhiên, trang bị của Accent có sự phân hóa giữa các phiên bản, đặc biệt ở ghế ngồi và hệ thống tiện nghi.

Trong khi đó, Honda City sở hữu động cơ mạnh nhất, khả năng vận hành linh hoạt, không gian rộng và gói an toàn Honda SENSING tiêu chuẩn, phù hợp với người thường xuyên di chuyển đường dài. Điểm hạn chế của City là giá bán cao hơn, một số tiện nghi vẫn còn đơn giản và thiếu cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Có thể nói, nếu ưu tiên kinh tế, độ bền và tính thanh khoản, khách hàng có thể tham khảo Toyota Vios. Nhưng nếu bạn là người đề cao thiết kế, tiện nghi và giá bán cạnh tranh, Hyundai Accent là phương án phù hợp. Riêng Honda City sẽ là lựa chọn đáng tiền cho những người sẵn sàng chi thêm để có động cơ mạnh, cảm giác lái tốt và trang bị an toàn đồng bộ. Tất nhiên, quyết định cuối cùng là tùy thuộc vào người mua, căn cứ trên sở thích và khả năng tài chính của mỗi người.