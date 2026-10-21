Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Group và VinFast, toàn thị trường tiêu thụ 62.590 xe trong tháng 9/2026, tăng 29% so với tháng trước. Trong đó, các thành viên VAMA bán ra 35.094 xe, Hyundai Thành Công đạt 3.872 xe và VinFast bàn giao 23.624 xe.

Danh sách 10 ô tô bán ít nhất tháng tiếp tục xuất hiện những cái tên quen thuộc như Ford Mustang Mach-E, Isuzu mu-X, Hyundai Elantra hay Suzuki Jimny. Một số mẫu xe thậm chí chỉ bán được vài chiếc trong cả tháng.

Xét theo từng mẫu xe, Ford Mustang Mach-E đứng cuối bảng với 3 chiếc bán ra, xếp trên là Isuzu mu-X với 4 chiếc. Hyundai Elantra đạt 16 xe, Toyota Avanza Premio đạt 25 xe, trong khi Toyota Land Cruiser Prado và Toyota Alphard cùng ghi nhận 31 xe. Honda Civic cũng có doanh số khá khiêm tốn, với 32 xe bán ra trong tháng.

Ở nhóm tiếp theo, Suzuki Jimny bán được 36 xe, Hyundai Venue đạt 46 xe và Toyota Wigo ghi nhận 52 xe. Trong đó, Elantra và Venue là hai mẫu xe Hyundai góp mặt trong danh sách, dù doanh số chung của Hyundai Thành Công đã tăng lên 3.872 xe trong tháng 9.

Nhìn chung, bảng xếp hạng cho thấy sự chênh lệch lớn về sức tiêu thụ giữa các dòng xe trên thị trường. Tuy nhiên, doanh số thấp trong một tháng chưa đủ để kết luận một mẫu xe đang thất bại về mặt thương mại, bởi kết quả còn có thể chịu ảnh hưởng từ nguồn cung, kế hoạch phân phối và đặc thù phân khúc.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán ít nhất tại Việt Nam tháng 9/2026: