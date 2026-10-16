Đây là 10 mẫu ô tô bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 9/2026

Thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự khởi sắc trong tháng 9/2026 khi doanh số tại nhiều hãng xe tăng trở lại. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast, toàn thị trường tiêu thụ 62.590 xe, tăng 29% so với tháng trước. Trong đó, các thành viên VAMA bán ra 35.094 xe, Hyundai Thành Công đạt 3.872 xe và VinFast bàn giao 23.624 xe.

Ở top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026, VinFast áp đảo khi góp mặt tới 6 đại diện, đồng thời chiếm cả 5 vị trí dẫn đầu. VF 3 đứng đầu với 6.474 xe bán ra, theo sau là Limo Green đạt 5.027 xe. VF 6 xếp thứ ba với 3.083 xe, trong khi VF 5 đạt 2.472 xe và VF 2 đạt 2.433 xe. Đáng chú ý, khoảng cách doanh số giữa hai mẫu xe dẫn đầu với phần còn lại tương đối lớn, cho thấy sức tiêu thụ nổi bật của các dòng xe điện VinFast trong tháng.

Xếp thứ sáu toàn thị trường là Toyota Yaris Cross với 1.799 xe bán ra. VinFast VF 8 đứng thứ bảy với 1.494 xe, tiếp đến là Toyota Innova Cross đạt 1.461 xe và Mazda CX-5 đạt 1.449 xe. Mitsubishi Xforce khép lại Top 10 với doanh số 1.323 xe.

Kết quả tháng 9 phản ánh sự hiện diện ngày càng rõ nét của xe điện trong nhóm ô tô bán chạy nhất, đồng thời cho thấy các mẫu xe động cơ đốt trong vẫn duy trì sức cạnh tranh ở những phân khúc có nhu cầu cao. Diễn biến doanh số trong các tháng cuối năm sẽ tiếp tục là cơ sở để đánh giá tương quan giữa xe điện và xe xăng trên thị trường Việt Nam.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2026: