Dàn siêu xe, xe sang hơn trăm tỷ dạo phố Hà Nội, chiếc đắt nhất giá hơn 21 tỷ

Thời điểm cuối năm, nhiều đại gia Việt thường xuyên sử dụng xe sang, siêu xe để dạo phố hay mua sắm. Vì vậy, các tuyến phố trung tâm của TP.Hà Nội luôn xuất hiện những chiếc xe đắt tiền, trong đó không ít siêu xe trị giá hàng chục tỷ đồng.

Đắt tiền nhất phải kể đến chiếc Bentley Continental GT. Chiếc xe sang Anh quốc này được nhập khẩu thông qua đại lý chính hãng, có giá lăn bánh hơn 21 tỷ đồng. Đây là mẫu xe được nhiều đại gia chơi xe nổi tiếng yêu thích, trong đó có doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (tức Cường Đô-la).

Ngoại thất xe mang màu sơn đen bóng – chiếc Continental GT thế hệ thứ ba duy nhất ở nước ta sơn màu đen. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu, hoàn thiện màu bạc. Bên trong nổi bật với cùm phanh màu đỏ.

Với ngoại thất màu đỏ, chiếc Ferrari 488 GTB của một đại gia Hà Nội gây chú ý hơn cả. Thời điểm mua mới, siêu xe Italy này có giá gần 18 tỷ đồng. Chủ nhân chiếc xe hiện sở hữu dàn xe thể thao trị giá hàng chục tỷ khác như Aston Martin DB9 Volante, Aston Martin DBX, Mercedes-AMG CLS 63,…

Nổi bật không kém là siêu SUV Lamborghini Urus, với nước sơn màu vàng đặc trưng ở ngoại thất. Được biết, xe nhập khẩu bởi đại lý phân phối chính hãng. Giá lăn bánh của xe ước tính gần 18 tỷ đồng. Đây là một trong số ít những chiếc Urus thế hệ đầu tiên được nhập khẩu chính hãng.

Chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan dừng trước một cửa hàng đồng hồ cao cấp cũng thu hút sự quan tâm của người qua đường. Xe nhập khẩu thông qua đơn vị tư nhân, giá bán ước tính hơn 21 tỷ đồng khi mua mới bởi đây là phiên bản Black Badge.

Cặp đôi Lexus LX 600 và LM500h với tổng giá trị khoảng 18 tỷ đồng cùng xuất hiện trên phố Ngô Quyền - nơi được mệnh danh là “thánh địa siêu xe” của TP Hà Nội. Trong đó, chiếc LX 600 có màu sơn đen và chiếc LM500h sơn màu trắng. Mỗi chiếc xe trị giá hơn 9 tỷ đồng. Riêng biển số 30M-866.99 trúng đấu giá với giá 390 triệu đồng.

Chiếc Mercedes-Maybach S 580 màu đen ít thu hút hơn, do ngoại thất sơn màu đen bóng. Mẫu xe siêu sang này được nhập khẩu bởi đại lý tư nhân, bởi đại lý chính hãng chỉ phân phối hai mẫu Maybach S 450 và Maybach S 680. Khi mua mới, mẫu S 580 có giá hơn 19 tỷ đồng.

Xe thể thao Porsche 911 Carrera S thế hệ 992.1 mang màu sơn xanh lá Aventurine Green Metallic, nội thất màu xám. Hiện tại, mẫu xe này được bán với giá hơn 7 tỷ đồng trên thị trường xe cũ, trong đó riêng tùy chọn mua thêm có giá hơn 1 tỷ đồng.

Đại gia Hải Phòng cầm lái chiếc Porsche Cayenne Coupe trị giá gần 8 tỷ đồng, đi kèm biển số tứ quý 3 đã thu hút sự quan tâm của nhiều người đi đường. Riêng màu sơn xanh dương và bộ mâm đa chấu đã tiêu tốn khoảng 500 triệu đồng của chủ nhân. Biển số 15K-533.33 trúng đấu giá với mức giá 175 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe sang khác xuất hiện trên đường phố Hà Nội có thể kể đến như BMW X7 xDrive40i M Sport 2025 (giá hơn 6 tỷ đồng), Toyota Land Cruiser LC300 biển số tứ quý 6 của đại gia Hà Nội (giá hơn 6,5 tỷ đồng), Range Rover Autobiography thế hệ thứ 5 (giá hơn 12 tỷ đồng),…