Đánh giá nhanh Ford Territory thế hệ mới có những ưu và nhược điểm gì?

Ford Territory là mẫu xe đánh dấu sự quay của Ford trong phân khúc thể thao đa dụng cỡ nhỏ (C-SUV) tại Việt Nam. Territory Thế Hệ Mới là một sản phẩm Toàn cầu của Ford được phát triển và thiết kế tại Studio của Ford tại Australia và lắp ráp tại nhiều cơ sở của Ford trên thế giới.

Trong dịp kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Ford chính thức giới thiệu mẫu Ford Territory phiên bản mới với 5 tùy chọn màu sắc ngoại thất bao gồm Trắng, Đen, Bạc, Đỏ và có thêm lựa chọn Xanh khói thời thượng. Ford Territory thuộc trụ cột thiết kế Smart (Thông Minh của Ford) kết hợp với triết lý thiết kế “Sức mạnh của Dòng chảy Năng lượng không ngừng", kết quả là một thiết kế tổng thể mạnh mẽ, hiện đại, nội thất rộng rãi, trang bị đầy đủ các tính năng an toàn, thông minh hỗ trợ người lái, hướng đến đối tượng khách hàng là các gia đình trẻ và cá nhân độc lập yêu thích sự mới mẻ, trẻ trung, năng động và sang trọng.

Vừa qua, hãng xe Mỹ đã mang đến một hành trình giá trị tinh thần tại khu vực Bắc bộ cùng mẫu xe Ford Territory để tiếp nối di sản gắn kết khách hàng trẻ tuổi. Cụ thể, hãng vừa tổ chức Chương trình Khám phá Territory – Tiếp nối di sản với mục đích gắn kết với các khách hàng trẻ, gìn giữ và phát huy các giá trị cốt lõi về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, đóng góp tích cực hơn nữa cho cộng đồng.

Sau hai năm ra mắt tại thị trường Việt Nam, Ford Territory đang đứng trong nhóm 2 thương hiệu dẫn đầu phân khúc xe đa dụng đô thị hạng C với khoảng 16% thị phần phân khúc và tổng 15.000 xe đã bán ra tính đến tháng 9/2024.

Vào ngày 16/8, hãng xe Mỹ đã giới thiệu phiên bản nâng cáp cho dòng xe Territory tại thị trường trong nước. Mẫu xe này có những chi tiết thay đổi mới đáng giá như: xe sở hữu diện mạo hoàn toàn mới ở phần đầu xe, với lưới tản nhiệt được tinh chỉnh, cản trước sau sắc nét, cùng hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu full-LED hiện đại, tạo ấn tượng nổi bật khi di chuyển, đồng thời tăng sự tự tin cho người lái trên mọi cung đường.

Bên trong khoang nội thất, yếu tố thoải mái được đặt lên hàng đầu. Ghế ngồi được nâng cấp với phần tựa đầu rộng, êm ái hơn phù hợp cho những hành trình dài. Cổng sạc nhanh USB và Type C bổ sung cho cả hàng ghế trước và sau, có công suất cao hơn so với cổng USB thông thường, giúp sạc điện thoại thông minh hoặc laptop nhanh chóng, tiện lợi dù bạn trên đường đi làm hay du lịch gia đình.\

Toàn bộ hàng ghế thứ hai được thiết kế tối đa hướng tới gia đình đặc biệt phần để chân cho chỗ ngồi giữa được làm phẳng với cả sàn xe, giúp cabin phía sau cho dù hai hay ba thành viên gia đình đều có thể ngồi rất rộng rãi, để chân thoải mái và gia tăng sự thư giãn trong các chuyến hành trình dài. Cửa sổ trời toàn cảnh mở ra không gian trải nghiệm và khám phá, mỗi chuyến đi trở thành một hành trình gắn kết cho mọi hành khách.

Ford Territory phiên bản mới duy trì ưu thế về không gian mà khách hàng yêu thích bao gồm khoang hành lý tiêu chuẩn lên đến 448 lít và có thể mở rộng thành 1.422 lít khi gập hàng ghế sau và trang bị hơn 20 hộc đựng đồ rộng rãi.

Đồng thời, Ford Territory còn sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại hàng đầu, hỗ trợ người lái trong các công việc hàng ngày như Hệ thống sạc không dây, Hệ thống kết nối không dây với Apple Carplay và Android Auto, Hệ thống âm thanh giải trí 6 loa (phiên bản Trend) hoặc 8 loa (phiên bản Titanium và Titanium X) với hiệu ứng âm thanh vòm, Hệ thống điều khiển âm thanh trên tay lái, Chìa khóa thông minh với khởi động bằng nút bấm và mở cốp rảnh tay thông minh.

Ford Territory phiên bản mới sử dụng động cơ EcoBoost I4, cho công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248Nm. Ngoài ra khối động cơ này còn được kết hợp với hệ thống tự động dừng - nổ máy giúp Territory Thế Hệ Mới có thể tự tắt máy trong lúc chờ đèn đỏ hay tắc đường giúp mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa.

Xe cũng sở hữu hộp số tự động 7 cấp sử dụng công nghệ ly hợp kép ướt, loại hộp số được trang bị ở nhiều dòng xe thuộc phân khúc xe cao cấp, mang đến khả năng chuyển số nhanh, vận hành đơn giản và tiết kiệm nhiên liệu.

Khung vỏ Territory được gia cố bằng thép boron, có độ cứng cao được thiết kế để mang đến khả năng giữ nguyên hình dạng ngay cả khi có va chạm, qua đó đảm bảo sự an toàn cho người lái và hành khách ngồi trong.

Điểm trừ cho mẫu xe này chính là hệ thống phanh tay tự động chưa thật sự thuận tiện. Khi xe vào số D ở những mẫu xe khác sẽ tự động nhả phanh tay ra để người lái có thể lên ga và di chuyển ngay. Nhưng ở mẫu xe Territory người lái sẽ phải tự hiệu chỉnh và đối với những người lái mới chưa quen xe và đạp ga tạo ra hiện tượng chồm xe lên khá khó chịu. Điểm trừ tiếp theo chính là sự cách âm trên xe chưa thật sự hoàn hảo và có thể nghe rõ tiếng vọng từ hốc bánh cũng như khoan động cơ vọng vào bên trong cabin xe.

Đánh giá nhanh

Với cung đường hơn 200km, đủ để các tay lái cảm nhận nhanh về chiếc xe gầm cao gia đình của hãng Mỹ, ngoài vẻ đẹp thanh lịch và thu hút ánh nhìn. Xe mang lại cảm giác của một chiếc SUV vận hành ổn định và được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến. Xe phù hợp với những gia đình thường xuyên di chuyển xa, đề cao sự an toàn và khả năng hỗ trợ người lái.

Trong hành trình mỗi điểm đến đều toát lên âm hưởng đương đại, nơi có sự giao thoa của các giá trị xưa và nay cần được lưu giữ và tôn vinh. Đó cũng chính là chất liệu vô giá truyền cảm hứng cho hành trình sáng tạo hàng ngày của thế hệ trẻ. Người đương thời không chỉ gìn giữ di sản mà đang tích cực thổi hồn thời đại để di sản khoác nên vẻ đẹp vượt thời gian.

Territory tự tin chinh phục nhóm gia đình và khách hàng trẻ với thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc cùng các trang bị tiên tiến và công nghệ an toàn vượt trội. Ford tổ chức Chương trình Khám phá Territory – Tiếp nối di sản với mục đích gắn kết với các khách hàng trẻ, gìn giữ và phát huy các giá trị cốt lõi về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, đóng góp tích cực hơn nữa cho cộng đồng.