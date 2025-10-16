Ấm lòng thợ xe Thanh Hóa đến Thái Nguyên sửa xe miễn phí cho người dân sau ngập

Hơn 120 kỹ thuật viên hỗ trợ sửa xe miễn phí cho người dân Thái Nguyên sau bão số 11

Trong hai ngày 13 và 14/10, tại tỉnh Thái Nguyên, hàng nghìn chiếc xe máy bị ảnh hưởng bởi bão số 11 đã được xếp hàng chờ sửa chữa. Hơn 120 kỹ thuật viên trong đồng phục xanh miệt mài kiểm tra, thay dầu, bảo dưỡng miễn phí cho người dân.

Chương trình do Hội Kỹ thuật xe máy Thanh Hóa phối hợp cùng các đơn vị tại Thái Nguyên tổ chức. Đây là hoạt động mang ý nghĩa hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng chịu thiệt hại nặng sau bão, được triển khai đồng loạt tại ba điểm: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên (phường Phan Đình Phùng), Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên (phường Tích Lương), và Chi nhánh Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam tại Thái Nguyên (phường Phan Đình Phùng).

Tại Chi nhánh Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam (phường Phan Đình Phùng) có hàng trăm chiếc xe máy được đưa đến để sửa chữa

Ban tổ chức đã chuẩn bị khoảng 5.000 chai dầu nhớt cùng đầy đủ dụng cụ, vật tư kỹ thuật phục vụ việc sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện cho bà con, diễn ra liên tục từ 7h30 sáng đến 19h tối.

Tại điểm sửa xe Chi nhánh Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam, các khu vực tiếp nhận, sửa chữa, kiểm tra và bàn giao xe được bố trí hợp lý, bài bản. Mỗi kỹ thuật viên đảm nhận một công đoạn cụ thể, đảm bảo công việc được thực hiện nhanh chóng mà vẫn cẩn trọng, chất lượng.

Anh Nguyễn Trọng Giáp, Trưởng đoàn Hội Kỹ thuật xe máy Thanh Hóa, chia sẻ: “Ngay sau khi biết Thái Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 11, chúng tôi đã phát động chương trình hỗ trợ. Trong thời gian rất ngắn, hơn 120 anh em trên toàn tỉnh đã sẵn sàng lên đường, vượt hơn 200km mang theo dụng cụ nghề và tinh thần sẻ chia, với mong muốn giúp người dân sớm ổn định phương tiện đi lại.”

Anh Giáp cho biết thêm, việc thay dầu miễn phí không chỉ mang tính hỗ trợ vật chất trước mắt mà còn giúp người dân bảo vệ động cơ, tránh hư hỏng nặng sau khi xe bị ngập nước.

Làm việc không ngơi tay

Từ sáng sớm, người dân đã tập trung tại các điểm sửa xe, tạo nên khung cảnh tấp nập nhưng trật tự. Các kỹ thuật viên lần lượt kiểm tra kỹ phần bugi, lọc gió, hệ thống điện, phanh là những bộ phận dễ hỏng hóc nhất sau khi bị ngập sâu. Từng chiếc xe được xem xét kỹ lưỡng, từng người dân được hướng dẫn cách bảo quản xe sau lũ.

Những xe còn bám bẩn bùn đều được rửa sạch sẽ trước khi tiến hành kiểm tra, sửa chữa

Không chỉ có các kỹ thuật viên, lực lượng đoàn viên, sinh viên tình nguyện từ các trường đại học trên địa bàn cũng tích cực tham gia hỗ trợ.

Bạn Đỗ Thị Hương Giang, đoàn viên Trường Đại học Y – Dược (Đại học Thái Nguyên) chia sẻ: “Khi biết có đoàn từ Thanh Hóa ra giúp người dân, em đã đăng ký tham gia ngay. Dù mệt nhưng được làm điều có ích khiến em rất vui. Đây là cách nhỏ để chúng em góp phần chia sẻ với cộng đồng sau thiên tai.”

Trong dòng người mang xe đến sửa, ông Phạm Xuân Hòa (tổ 1, phường Phan Đình Phùng) xúc động nói: “Xe tôi bị ngập sâu, chết máy mấy ngày nay. Giờ được các anh sửa miễn phí, thay dầu, còn chỉ dẫn tận tình, tôi thật sự biết ơn. Trong lúc khó khăn, được giúp đỡ như vậy quý lắm.”

Xe máy đưa đến được đội ngũ kỹ thuật viên kiểm tra cần thận, kỹ càng và nhanh gọn

Chỉ trong buổi sáng đầu tiên, hàng trăm lượt xe đã được kiểm tra, bảo dưỡng. Bác Trương Minh Hồng (tổ 92, phường Phan Đình Phùng) chia sẻ: “Nghe thông báo từ tổ dân phố, tôi dậy từ 5h sáng để xếp hàng. Mọi thứ được tổ chức chu đáo, các kỹ thuật viên làm việc rất nhanh nhẹn, đội tình nguyện viên thì nhiệt tình hướng dẫn. Tôi rất cảm động.”

Chia sẻ thêm về chương trình, anh Nguyễn Trọng Giáp cho biết: “Anh em chúng tôi đều là thợ, làm nghề bằng tay và bằng tâm. Khi thấy người dân gặp khó, điều duy nhất có thể làm là dùng chính tay nghề của mình để giúp họ. Mỗi chuyến đi đều là một hành trình ý nghĩa, dù xa, ai cũng sẵn sàng.”

Từng chiếc xe sau khi được kiểm tra, thay dầu, vệ sinh xong lại được bàn giao cho người dân trong niềm vui và sự trân trọng. Trong những ngày Thái Nguyên vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả sau bão, hình ảnh các kỹ thuật viên lặng lẽ bên những bộ đồ nghề, đoàn viên sinh viên hỗ trợ tận tình, đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần sẻ chia, đoàn kết cộng đồng.