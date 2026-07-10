Một cựu thợ máy tại Mỹ vừa gây xôn xao trên mạng xã hội khi thừa nhận đã nhiều lần báo hoàn thành các hạng mục sửa chữa bảo hành dù thực tế không thực hiện. Theo lời người này, hành động trên xuất phát từ sự bất mãn với cách các hãng và đơn vị bảo hành chi trả tiền công cho kỹ thuật viên.

Theo Motor1, câu chuyện được chia sẻ thông qua một đoạn video lan truyền trên TikTok do tài khoản Finance Clips đăng tải lại. Trong video, người đàn ông tự nhận từng làm kỹ thuật viên sửa chữa ô tô cho biết anh đã "khai khống" hơn 200 lần sửa chữa trong thời gian làm nghề.

Người này kể có lần một chiếc xe quay lại xưởng sau khi một kỹ thuật viên khác phát hiện bộ phận được ghi là đã thay mới nhưng thực tế vẫn là chi tiết cũ. Sự việc bị báo lên quản lý và anh sau đó bị sa thải.

Cựu thợ máy thừa nhận "khai khống" hơn 200 ca sửa ô tô diện bảo hành.

Ở một gara khác, người này tiếp tục gặp tình huống tương tự khi sửa một động cơ gặp trục trặc. Anh cho biết đã dành khoảng 60 giờ để xử lý sự cố nhưng theo chính sách bảo hành chỉ được thanh toán tương đương khoảng 28 giờ công.

Vì vậy, anh quyết định khai đã thay một số chi tiết như trục cam hoặc van điều khiển thời điểm phối khí (VCT) dù thực tế không thực hiện. Theo lời kể, một quản đốc tại xưởng biết rõ sự việc nhưng không tố giác.

Khi được hỏi đã làm như vậy bao nhiêu lần, người đàn ông ước tính con số vào khoảng 200 trường hợp, thậm chí có thể còn nhiều hơn.

"Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy với khách hàng tự trả tiền vì đó là vấn đề đạo đức. Nhưng với các công ty bảo hành luôn ép kỹ thuật viên, tôi coi đó là cách để cân bằng cuộc chơi", người này nói.

Lời thú nhận nhanh chóng tạo ra cuộc tranh luận về cơ chế trả lương trong ngành sửa chữa ô tô.

Theo Motor1, nhiều gara hiện áp dụng hình thức trả công theo "giờ tiêu chuẩn" (flat-rate). Thợ sửa xe không được trả lương theo số giờ thực tế làm việc mà dựa trên thời gian tiêu chuẩn do nhà sản xuất hoặc sổ tay kỹ thuật quy định cho từng hạng mục sửa chữa.

Điều này khiến các ca sửa chữa bảo hành thường trở thành gánh nặng với kỹ thuật viên. Nếu công việc phát sinh phức tạp và mất nhiều thời gian hơn định mức, họ vẫn chỉ được thanh toán theo số giờ quy định ban đầu.

Không ít người xem bày tỏ sự đồng cảm với áp lực mà các kỹ thuật viên phải đối mặt.

Một bình luận cho rằng: "Tôi không nói việc đó là đúng, nhưng có lẽ nên xem lại cách trả lương cho kỹ thuật viên."

Người khác nhận xét nếu nhà sản xuất chỉ thanh toán 28 giờ trong khi người thợ phải làm tới 60 giờ thì đồng nghĩa họ đã làm việc hơn 30 giờ mà không được trả công.

Dù vậy, nhiều kỹ thuật viên và quản đốc xưởng sửa xe phản đối cách hành xử của cựu thợ máy. Họ cho rằng dù cơ chế trả lương còn bất cập, việc khai khống hạng mục sửa chữa là không thể chấp nhận.

Một quản đốc bình luận: "Tôi từng làm việc với những người như vậy. Dối trá về những gì đã sửa là điều không đúng."

Một số ý kiến khác cũng nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện, cho rằng nhiều hãng xe yêu cầu đại lý lưu giữ hoặc gửi lại các phụ tùng đã thay thế trong các ca bảo hành để kiểm tra, nên việc khai khống hàng trăm lần mà không bị phát hiện là điều khó xảy ra.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng nên yêu cầu gara giải thích rõ những hạng mục đã sửa chữa, các chi tiết đã thay thế và lưu giữ đầy đủ hóa đơn, biên bản sửa chữa. Nếu xe tiếp tục gặp lỗi ngay sau khi bảo hành, chủ xe cần đưa phương tiện quay lại kiểm tra và yêu cầu đơn vị sửa chữa làm rõ nguyên nhân.