Vẫn còn 51.000 ôtô tại Việt Nam gặp nguy hiểm bởi túi khí Takata

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), chương trình triệu hồi túi khí Takata là một trong những chiến dịch triệu hồi liên quan đến an toàn phương tiện có quy mô lớn nhất thế giới. Tại Việt Nam, khoảng 137.000 xe thuộc diện ảnh hưởng.

Đến nay, sau nhiều cuộc triệu hồi từ gần chục năm qua, hơn 86.000 xe đã được kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí, đạt tỷ lệ trên 60%. Điều này đồng nghĩa vẫn còn khoảng 51.000 xe chưa được khắc phục, tương đương hơn 40% số xe nằm trong diện triệu hồi.

Một túi khí Takata đã bung trên chiếc Honda Accord đời 2001 tại bãi xe phế liệu LKQ Pick Your Part ở Medley, bang Florida, 5/2015. Ảnh: NBCnews

Lỗi túi khí Takata là một bê bối toàn cầu của hãng túi khí Nhật Bản, với những vụ tai nạn chết người ở nhiều quốc gia, bắt đầu từ 2013 và trở nên nghiêm trọng từ 2014. Trên các xe bị ảnh hưởng, cụm bơm túi khí do Takata cung cấp có nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Trong trường hợp xảy ra va chạm khiến túi khí kích hoạt, áp suất bên trong cụm bơm khí có thể tăng quá mức và dẫn đến nứt vỡ. Nếu cụm bơm khí bị vỡ, các mảnh kim loại có thể xuyên qua túi khí đã bung và bắn vào khoang hành khách, gây chấn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Danh sách xe bị ảnh hưởng tại Việt Nam gồm nhiều mẫu xe phổ biến như Toyota Vios, Yaris, Altis; Honda CR-V, City, Civic, Accord; Ford Ranger, Everest, Mondeo; Mitsubishi Pajero, Zinger, Triton và Mercedes C-Class (W204), GLK (X204). Phần lớn các xe thuộc đời sản xuất 2003-2015.

Các nhà sản xuất ôtô đã triển khai nhiều biện pháp tiếp cận khách hàng như gửi thư thông báo, gọi điện, nhắn tin, gửi thư điện tử và phối hợp với hệ thống đại lý trên toàn quốc. Tuy nhiên, hiệu quả tiếp cận thực tế đang giảm dần theo thời gian, ví dụ một số chủ xe chưa tiếp cận hoặc chưa nhận được thông tin về chương trình triệu hồi, hoặc chủ xe dù đã biết về chương trình nhưng chưa đưa xe đi kiểm tra, thay thế do chưa nhận thức đầy đủ mức độ ảnh hưởng của lỗi này tới an toàn vận hành.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo chủ phương tiện chủ động kiểm tra thông tin triệu hồi và nhanh chóng đưa xe tới đại lý ủy quyền của hãng để kiểm tra, thay thế cụm bơm khí mới. Việc kiểm tra và sửa chữa được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Trên toàn cầu, bê bối túi khí Takata đã ảnh hưởng đến hàng chục hãng xe và hàng triệu phương tiện, được đánh giá là một trong những vụ triệu hồi lớn nhất lịch sử ngành ôtô. Các sự cố liên quan đến cụm bơm khí lỗi đã gây ra nhiều trường hợp tử vong và chấn thương nghiêm trọng tại nhiều quốc gia.