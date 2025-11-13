Mercedes-Benz Ponton 67 tuổi của chủ xe Sài Gòn mỗi lần bảo dưỡng tốn 200 triệu

Xu hướng chơi xe cổ trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển, thu hút nhiều người đam mê sưu tầm và phục chế những mẫu xe có nhiều năm tuổi đời. Với họ, xe cổ không chỉ là phương tiện mà còn là “di sản cơ khí”, mang giá trị tinh thần và lịch sử.

Chiếc Mercedes-Benz 190 Ponton 67 năm tuổi và đoàn xe trên đường từ Hà Nội tới Mai Châu (Hòa Bình cũ) và Điện Biên (Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy).

Mới đây, câu lạc bộ Xe cổ Sài Gòn, câu lạc bộ xe bọ (Volkswagen Beetles) Sài Gòn và những người bạn có chuyến đi kéo dài 18 ngày từ Việt Nam qua Lào và Trung Quốc. Trong số 10 xe tham gia hành trình lần này, chiếc Mercedes-Benz 190 của một người chơi xe cổ tại Sài Gòn đã gây nhiều ấn tượng. Đây là một trong hai chiếc xe trong đoàn đến từ thương hiệu ngôi sao ba cánh.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo VietNamNet, xe sản xuất từ năm 1958, thuộc thế hệ W121 và thường được biết đến với tên gọi “Ponton”. Trong những năm 1953-1969, dòng xe này cùng với mẫu Mercedes 220 W128 trở thành hai mẫu xe đắt khách nhất của hãng, chiếm tới 80% sản lượng.

Mercedes-Benz 190 W121 ra đời trong bối cảnh hãng xe Đức cần một chiếc sedan hạng sang cỡ trung, hiện đại hơn mẫu tiền nhiệm 170V. Thế hệ W121 sản xuất từ năm 1956-1962. Tổng cộng có 442.693 chiếc 190 được sản xuất trên toàn cầu. Tuy nhiên, số lượng xe tại Việt Nam rất ít (chỉ dưới 10 chiếc) do hiện nay không thể nhập khẩu xe đã qua sử dụng trên 5 năm.

Tên gọi “Ponton” bắt nguồn từ thiết kế thân liền khối (pontoon body) thời bấy giờ. 190 W121 là chiếc Mercedes-Benz cuối cùng giữ kiểu dáng “Ponton” cổ điển, làm bước đệm cho các dòng sedan hạng trung cao cấp sau này của hãng xe Đức, trong đó có dòng E-Class ngày nay.

Anh Trần Khắc Dũng bên chiếc Mercedes-Benz 67 năm tuổi của mình

Anh Trần Khắc Dũng bên cạnh chiếc xe cổ Mercedes-Benz Ponton 1958 tại điểm dừng chân ở Lệ Giang, Trung Quốc. Ảnh: Trần Thanh Tùng

Chia sẻ với báo VietNamNet, anh Trần Khắc Dũng - chủ nhân chiếc xe - cho biết, anh sử dụng chiếc xe cổ này như phương tiện giao thông hằng ngày. Ngoài ra, mỗi năm anh sẽ dùng xe cho 1-2 chuyến đi du ngoạn trong nước, quãng đường dài khoảng vài ngàn km. Anh tự tin nói: “Đây có thể là chiếc Mercedes Ponton 190 đi nhiều nhất Việt Nam, trước khi tôi tham gia hành trình dài hơn 5.000 km qua 3 quốc gia trong tháng 11 này”.

Chiếc Mercedes-Benz Ponton 190 cùng đoàn xe cổ tại Oudomxay (Lào) chuẩn bị xuất phát sang Trung Quốc (Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy).

Là một mẫu xe cổ rất hiếm tại Việt Nam, chủ nhân chiếc Mercedes-Benz Ponton 190 thi thoảng vẫn nhận được những lời ngỏ ý mua lại chiếc xe. Dù vậy, anh vẫn không bán bởi tâm huyết và tình cảm đã gắn bó chiếc xe hơn 20 năm qua. Anh chia sẻ thêm, trung bình chi phí cho mỗi lần bảo dưỡng chiếc xe sang 67 năm tuổi này tốn khoảng 200 triệu đồng, ngang ngửa giá một chiếc xe hạng A đã qua sử dụng.

Về ngoại thất, chiếc xe cổ mang màu sơn đen bóng. Thiết kế cổ điển của xe giống với nhiều mẫu xe sản xuất trong thập niên 50. Lưới tản nhiệt hình khiên mạ crôm sáng bóng, với mặt lưới gồm nhiều ô vuông đan xen. Bên trên là biểu tượng ngôi sao ba cánh và logo quen thuộc của Mercedes-Benz.

Cụm đèn chiếu sáng halogen của xe bị mờ phần kính do thời tiết mưa ẩm của Hà Nội, song vẫn giữ được khả năng chiếu sáng. Ngoài cụm đèn báo rẽ đặt trước gương chiếu hậu, xe được chủ nhân nâng cấp thêm hai dải đèn báo rẽ và nẹp mạ crôm hai bên nắp ca-pô.

Kích thước chiều dài×rộng×cao của xe lần lượt là 4.460×1.740×1.560 mm, chiều dài cơ sở đạt mức 2.650 mm. Trụ C của xe dựng thẳng đứng thay vì vuốt dần về phía đuôi xe, tạo nên kiểu dáng bo tròn lạ mắt.

Đuôi xe thiết kế đơn giản nhưng không kém phần ấn tượng, từ cụm đèn hậu halogen ba tầng được ốp viền mạ crôm tới khung bảo vệ cản sau mạ crôm cỡ lớn. Bên dưới tích hợp đèn phản quang để tăng tính an toàn. Hệ thống ống xả đơn đặt phía bên người lái.

Bộ la-zăng của xe thiết kế nhỏ nhắn, với kích thước chỉ 13 inch, sơn đen và tạo điểm nhấn bằng ốp vòng tròn mạ crôm. Thành lốp khá dày cùng phần trong màu trắng, giúp chiếc xe cổ thêm đặc biệt hơn khi lăn bánh trên đường.

Nội thất chiếc Mercedes-Benz 190 Ponton này khác biệt với một số xe khác tại Việt Nam, kết hợp giữa hai tông màu trắng be và đỏ mận. Vô-lăng đơn giản không có nút bấm, cần số đặt phía sau. Táp-lô chỉ gồm một màn hình tốc độ, một bảng nhỏ hiển thị thông tin xe cùng một vài nút bấm vật lý. Ngoài da cao cấp, hãng xe Đức đã ốp gỗ trang trí màu nâu đỏ nhằm tăng sự sang trọng.

Mercedes-Benz Ponton 190 đời 1958 được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.9 lít, sản sinh công suất tối đa 75 mã lực tại vòng tua 4.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 123 Nm tại 3.000 vòng/phút. Sức mạnh truyền đến bánh sau thông qua hộp số sàn 4 cấp, cần số đặt sau vô-lăng. Tốc độ tối đa ở mức 140 km/h.