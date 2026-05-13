Cú sốc chi phí: ô tô toàn cầu đứng trước đợt tăng giá mới

Ngành công nghiệp ô tô thế giới đang đối mặt với nguy cơ tăng giá xe trong thời gian tới khi chi phí nguyên vật liệu đồng loạt leo thang, bắt nguồn từ những gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông. Theo Nikkei Asia, giá nhôm tại Nhật Bản đã tăng hơn 20% kể từ cuối tháng 2 sau khi hoạt động logistics trong khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là quanh tuyến vận tải chiến lược Eo biển Hormuz. Một số cơ sở luyện kim tại khu vực này cũng được cho là đã bị tác động bởi các cuộc tấn công gần đây, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Nhôm vốn là vật liệu then chốt trong sản xuất ô tô hiện đại, được sử dụng rộng rãi từ thân vỏ, mâm xe cho đến nhiều chi tiết trong xe điện nhằm tối ưu trọng lượng và hiệu suất vận hành. Sự phụ thuộc lớn vào nhôm khiến ngành ô tô trở nên nhạy cảm hơn trước biến động giá nguyên liệu, đặc biệt trong bối cảnh các hợp kim nhôm phục vụ động cơ cũng đang tăng lên mức cao kỷ lục.

Không chỉ nhôm, nhiều nhóm vật liệu khác cũng đồng loạt đi lên. Các nhà cung cấp tại Nhật Bản đã tăng giá polyethylene và polypropylene khoảng 30% do chi phí dầu mỏ tăng mạnh, trong khi đây là những vật liệu phổ biến trong nội thất và các chi tiết như bảng táp-lô hay cản xe. Song song đó, giá cao su tự nhiên, cao su tổng hợp và thép cũng tăng đáng kể, với các tập đoàn lớn như Nippon Steel và JFE Steel đã điều chỉnh giá khoảng 10% từ tháng này. Áp lực còn đến từ chi phí điện, vận chuyển và nhân công ngày càng cao.

Trong kịch bản hiện tại, nhiều chuyên gia ước tính giá xe mới có thể tăng thêm khoảng 600–1.000 USD mỗi chiếc nếu tình trạng thiếu hụt và chi phí nguyên liệu kéo dài. Đáng chú ý, xe điện cũng không nằm ngoài xu hướng này khi vẫn phụ thuộc nhiều vào nhôm và vật liệu nhẹ để tối ưu tầm hoạt động, khiến chi phí sản xuất tiếp tục chịu sức ép.

Ngay cả khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn cần thêm thời gian để ổn định trở lại. Điều đó đồng nghĩa ngành ô tô có thể sẽ tiếp tục đối mặt với một giai đoạn nhiều biến động, không chỉ về nguồn cung mà còn ở bài toán chi phí sản xuất trong thời gian tới.