Ngân hàng rao bán ô tô từ 135 triệu đồng, Mitsubishi Attrage đấu giá lần thứ 6

Trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, VPBank liên tục công bố thông tin đấu giá ô tô là tài sản bảo đảm với nhiều mức giá khác nhau. Đáng chú ý, một chiếc Mitsubishi Attrage GLS được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 190 triệu đồng. Đây là lần thứ 6 chiếc xe được đưa ra đấu giá, với phiên đấu giá trực tuyến dự kiến diễn ra lúc 15h30 ngày 16/10.

Hai chiếc MG 1.5L và MG5 1.5L màu trắng có cùng giá khởi điểm 216 triệu đồng, tiền đặt trước 43,2 triệu đồng, dự kiến đấu giá ngày 20/10. Cũng trong ngày này, một chiếc VinFast VF 5 Plus được chào bán với giá khởi điểm 315 triệu đồng.

Ở nhóm giá cao hơn, VPBank đưa ra đấu giá Hyundai Accent với giá khởi điểm 417 triệu đồng và BYD Atto 3 với giá 488 triệu đồng. Đáng chú ý, chiếc BYD Atto 3 đã qua nhiều lần đấu giá nhưng vẫn chưa được thanh lý. Trong khi đó, một xe khách giường nằm Tracomeco Universe tiếp tục được đưa ra đấu giá lần thứ 4, với giá khởi điểm 1,56 tỷ đồng.

Bên cạnh các phiên đấu giá, VPBank còn công khai danh sách ô tô thanh lý trên website, trải rộng từ sedan, bán tải đến xe tải. Trong đó, nhiều phương tiện có giá dưới 300 triệu đồng, như MG5 số sàn đời 2024 được chào bán từ 159-195 triệu đồng, Mitsubishi Attrage đời 2022-2023 có giá 219-285 triệu đồng. Một chiếc Mercedes-Benz C250 đời 2015 cũng được rao bán với giá 280 triệu đồng. Theo thông tin công khai, nhiều xe trong danh sách từng được sử dụng làm taxi.

VPBank cho biết các xe thanh lý được chào bán thấp hơn giá thị trường khoảng 5-25%. Người mua có thể được hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị xe, với lãi suất từ 7,9%/năm.

Không chỉ VPBank, nhiều ngân hàng khác cũng đang đưa ô tô thế chấp ra xử lý nợ. Tại Agribank Chi nhánh Tam Thanh (Lạng Sơn), một chiếc Mercedes-Benz sản xuất năm 2015 được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 388,8 triệu đồng, tiền đặt trước 77 triệu đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 10h ngày 23/10 tại hội trường chi nhánh.

Trong khi đó, VietinBank Chi nhánh 4 TP.HCM đang tìm tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đối với nhiều phương tiện, trong đó có một chiếc Rolls-Royce Ghost màu xanh, đăng ký lần đầu vào tháng 7/2018. Xe có giá khởi điểm gần 11 tỷ đồng. Cùng với mẫu xe sang này, ngân hàng dự kiến đấu giá 5 xe xitec Hyundai chuyên chở xăng dầu của Xuyên Việt Oil để thu hồi nợ.

Ở phân khúc phổ thông, Sacombank đang rao bán đấu giá một chiếc Ford Transit 11 chỗ tại Hà Nội với giá khởi điểm hơn 309 triệu đồng. TPBank cũng công bố đấu giá 5 ô tô đã qua sử dụng, gồm Mitsubishi Attrage giá 225 triệu đồng, VinFast Lux SA 2.0 giá 376 triệu đồng, MG5 1.5L giá 240 triệu đồng, một xe KIA giá 485 triệu đồng và MG5 1.5L MT giá 255 triệu đồng. Tiền đặt trước đối với các tài sản này được quy định bằng 20% giá khởi điểm.

SeABank Đại An, Phòng giao dịch Trần Duy Hưng thông báo thanh lý tài sản bảo đảm lần thứ 8 đối với một chiếc Ford Everest sản xuất năm 2014, với giá khởi điểm chỉ 135 triệu đồng.

Việc nhiều ngân hàng liên tục đưa ô tô thế chấp ra đấu giá mang đến thêm lựa chọn cho người có nhu cầu mua xe đã qua sử dụng, đặc biệt ở nhóm giá vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, người mua cần tìm hiểu kỹ tình trạng thực tế, hồ sơ pháp lý, nghĩa vụ liên quan và điều kiện bàn giao của từng phương tiện trước khi tham gia đấu giá.