Kia Sonet được giảm giá xuống mức thấp kỷ lục

Bước sang tháng 10/2026, thị trường ô tô Việt Nam trở nên sôi động hơn với hàng loạt chương trình ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm cuối năm. Kia Sonet là một trong những mẫu xe tiếp tục được điều chỉnh giá bán theo hướng có lợi cho khách hàng.

Theo thông tin từ các tư vấn bán hàng, Kia Sonet 1.5L AT đang được một đại lý tại khu vực miền Bắc chào bán với giá 436 triệu đồng, giảm thêm 3 triệu đồng so với tháng trước. Một số đại lý khác vẫn duy trì mức giá 439 triệu đồng.

Trong khi đó, giá niêm yết của Kia Sonet 1.5L AT trên website Kia Việt Nam là 450 triệu đồng. Như vậy, mức giá chào bán thấp nhất hiện thấp hơn 14 triệu đồng so với giá niêm yết, chưa bao gồm chi phí lăn bánh và các khoản phát sinh liên quan.

Đáng chú ý, đây là tháng thứ ba liên tiếp giá bán thực tế của Kia Sonet được điều chỉnh theo hướng giảm. Khi ra mắt vào tháng 9/2025, phiên bản 1.5L AT có giá 499 triệu đồng. So với thời điểm đó, giá chào bán hiện tại đã giảm khoảng 63 triệu đồng.

Đối với các phiên bản còn lại, THACO áp dụng ưu đãi trực tiếp tối đa 12 triệu đồng cho hai bản Deluxe và Luxury. Riêng bản Premium hiện chưa có chính sách ưu đãi mới từ hãng, song khách hàng vẫn có thể nhận thêm hỗ trợ tùy theo chương trình của từng đại lý.

Việc liên tục điều chỉnh giá cho thấy nỗ lực tăng sức cạnh tranh của Kia Sonet trong giai đoạn thị trường bước vào mùa mua sắm cuối năm. Với mức giá từ 436 triệu đồng, mẫu SUV đô thị này có thêm lợi thế khi cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Venue và Suzuki Fronx.

Theo số liệu bán hàng tháng 9/2026, THACO đã bàn giao 653 xe Kia Sonet cho khách hàng. Kết quả này cao hơn đáng kể so với Hyundai Venue, mẫu xe đạt doanh số 46 chiếc, và Suzuki Fronx với 62 chiếc trong cùng kỳ.

Lũy kế ba quý đầu năm 2026, doanh số Kia Sonet đạt 5.792 xe. Kết quả này cho thấy mẫu SUV cỡ nhỏ của Kia vẫn duy trì sức tiêu thụ đáng kể trên thị trường, dù áp lực cạnh tranh trong phân khúc ngày càng lớn.