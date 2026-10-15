Mẫu xe Nhật phân khúc SUV hạng B này có gì đáng cân nhắc?

Mitsubishi Xforce 2026 đang ghi nhận những bước bứt phá về doanh số. Trong quý 3 năm 2026, dòng xe này đạt 9.456 chiếc, xếp trong top 5 xe SUV đô thị ăn khách. Đây là mẫu SUV đô thị hạng B nổi bật với thiết kế Dynamic Shield hiện đại, trẻ trung và khỏe khoắn. Ngoại hình cân đối, cụm đèn LED và bộ mâm hợp kim tạo diện mạo năng động, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Một trong những ưu thế đáng chú ý của Xforce là khoảng sáng gầm cao, giúp xe tự tin hơn khi đi qua đường xấu, đường ngập hoặc địa hình gồ ghề. Bán kính quay đầu nhỏ giúp xe linh hoạt khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Động cơ xăng MIVEC 1.5L kết hợp hộp số CVT mang lại khả năng vận hành êm ái, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày. Vô lăng nhẹ và hộp số chuyển động mượt giúp người lái dễ dàng điều khiển trong điều kiện giao thông phức tạp.

Hệ thống treo được tinh chỉnh theo hướng cân bằng giữa độ êm ái và độ ổn định. Xe còn có các chế độ lái Normal, Wet, Gravel và Mud, hỗ trợ thích ứng với nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Không gian nội thất rộng rãi, khoảng để chân hàng ghế sau thoải mái là điểm cộng cho gia đình. Khoang hành lý đáp ứng tốt nhu cầu đi chơi cuối tuần và có thể mở rộng khi gập hàng ghế sau.

Màn hình giải trí lớn, điều hòa tự động hai vùng độc lập và các tiện ích kết nối góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng. Đặc biệt, phiên bản Ultimate sở hữu hệ thống âm thanh Yamaha cao cấp và nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

Các tính năng an toàn như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera hỗ trợ quan sát giúp người lái an tâm hơn. Hơn nữa, mức giá thuộc nhóm cạnh tranh cùng các chương trình ưu đãi cũng tăng sức hấp dẫn của Xforce. Hiện dòng xe SUV hạng B này được phân phối với 3 phiên bản khác nhau gồm (Xforce GLX, Xforce Luxury, Xforce Ultimate) có giá niêm yết dao động từ 605 đến 720 triệu đồng.

Tuy nhiên, Xfoce cũng không tránh khỏi một số hạn chế. Đầu tiên là động cơ 1.5L của xe thiên về sự êm ái và tiết kiệm nên có thể chưa đáp ứng tốt kỳ vọng về tăng tốc mạnh mẽ khi chở đủ tải hoặc vượt xe ở tốc độ cao. Hộp số CVT phù hợp đi phố nhưng cảm giác tăng tốc có thể chưa tạo được sự phấn khích cho người thích lái thể thao.

Một số trang bị tiện nghi và an toàn cao cấp tập trung ở phiên bản Ultimate, khiến người mua phiên bản thấp phải cân nhắc nhu cầu thực tế. Khả năng vận hành trên đường bùn đất hoặc địa hình phức tạp vẫn có giới hạn của một mẫu SUV đô thị, không thể thay thế xe dẫn động bốn bánh chuyên dụng.

Nhìn chung, Mitsubishi Xforce 2026 phù hợp với khách hàng ưu tiên thiết kế đẹp, gầm cao, nội thất rộng, tiện nghi và tính linh hoạt trong sử dụng hằng ngày; người cần sức mạnh vận hành vượt trội hoặc thường xuyên đi địa hình khó nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn.