Xe ga giá 62 triệu đồng có sẵn camera hành trình, màn hình TFT 7 inch phát video

Aveta Falcon 180 mang kiểu dáng đặc trưng của dòng xe tay ga adventure với kính chắn gió có thể điều chỉnh độ cao, đèn sương mù và các vị trí chờ lắp thùng hành lý phía sau. Những trang bị này giúp tăng tính linh hoạt khi sử dụng, đặc biệt với người thường xuyên di chuyển trên những hành trình dài.

Về vận hành, Falcon 180 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 174 cc, trục cam đơn SOHC. Đây cũng là khối động cơ được trang bị trên hai mẫu xe khác của hãng là Aveta Vanguard 180 và Aveta Viper 180. Động cơ sản sinh công suất tối đa 18 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 17,2 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Hệ thống treo gồm phuộc trước hành trình ngược USD và cặp giảm xóc sau dạng lò xo, tích hợp bình chứa khí phụ bên ngoài. Cấu hình này góp phần tạo diện mạo thể thao cho xe, đồng thời hướng đến khả năng vận hành ổn định trên nhiều điều kiện mặt đường. Falcon 180 sử dụng vành nhôm 14 inch ở bánh trước và 13 inch ở bánh sau, đi kèm lốp CST.

Ở khu vực điều khiển, xe được trang bị màn hình TFT kích thước 7 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh. Màn hình còn có khả năng phát lại video ghi từ camera lắp phía trước xe, bổ sung tiện ích cho người sử dụng. Các trang bị đáng chú ý khác gồm chìa khóa thông minh, hộc chứa đồ phía trước và cổng sạc USB.

Về an toàn, Aveta Falcon 180 có hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo. Xe sử dụng hệ thống chiếu sáng LED, bao gồm cả đèn sương mù, trong khi kính chắn gió có thể điều chỉnh độ cao nhằm tăng tính linh hoạt khi vận hành.

Bình xăng dung tích 14 lít là một điểm đáng chú ý trên Falcon 180, nhất là với những người thường xuyên đi xa. Dung tích này có thể giúp giảm số lần dừng tiếp nhiên liệu, dù quãng đường di chuyển sau mỗi lần đổ đầy còn phụ thuộc vào mức tiêu thụ nhiên liệu và điều kiện vận hành thực tế.

Tại Malaysia, Aveta Falcon 180 phiên bản 2026 có giá bán 9.798 ringgit, tương đương khoảng 62 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt.