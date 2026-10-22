Royal Enfield Guerrilla 450 APEX 2026 trình làng, lái chất, giá hợp lý

Guerrilla 450 APEX là một biến thể của dòng Guerrilla 450 đời 2026, có một số khác biệt so với phiên bản Base đã trình làng trước đó. Điểm khác biệt lớn nhất là ở tư thế lái được điều chỉnh theo hướng chồm về phía trước. Xe sử dụng ghi-đông nhôm được bố trí thấp hơn và thay đổi vị trí so với cấu hình thông thường, qua đó tạo cảm giác lái thể thao hơn.

Thiết kế này kết hợp với bộ lốp Vredestein Centuro ST kích thước 17 inch, có đặc tính thiên về vận hành trên đường nhựa. Theo Royal Enfield, loại lốp mới mang lại độ bám tốt hơn trên mặt đường ướt cũng như những bề mặt có độ ma sát thấp. Ngoài ra, xe cũng có những tùy chọn màu sắc mới và bộ tem được thiết kế riêng.

Bên cạnh các điều chỉnh về ngoại hình thì Guerrilla 450 APEX tiếp tục sử dụng động cơ Sherpa xi-lanh đơn, dung tích 452 cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 40 PS tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 40 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sáu cấp và hệ thống truyền động cuối bằng xích.

Xe cũng được cập nhật hai chế độ lái Street và Sport với chức năng ghi nhớ chế độ đã chọn. Người lái có thể chuyển đổi giữa hai chế độ tùy theo điều kiện vận hành, trong khi hệ thống sẽ lưu lại lựa chọn gần nhất ngay cả sau khi tắt khóa điện.

Guerrilla 450 sử dụng bộ khung thép dạng twin-spar và bánh xe 17 inch. Trang bị đáng chú ý khác là màn hình đồng hồ TFT tròn Tripper Dash kích thước 4 inch, được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Màn hình hỗ trợ dẫn đường thông qua Google Maps và kết nối với điện thoại thông minh, giúp người lái theo dõi thông tin vận hành cũng như sử dụng các tính năng hỗ trợ trong quá trình di chuyển.

Tại thị trường Malaysia, Guerrilla 450 APEX 2026 có giá bán 28.000 ringgit - khoảng 177 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.