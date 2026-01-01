Top 10 mẫu ô tô mới nổi bật nhất đã ra mắt tại Việt Nam trong năm 2025

1. BYD Sealion 6

BYD Sealion 6 ra mắt vào tháng 4/2025 với giá 839 - 936 triệu đồng, thuộc phân khúc SUV hạng C, xe sở hữu hệ thống PHEV đầu tiên của hãng BYD tại Việt Nam, đánh dấu chiến lược mới mẻ. Xe sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid, với động cơ xăng kết hợp điện cho công suất tối đa kết hợp lên đến 215 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h dưới 8 giây.

Khả năng lưu trữ năng lượng thông qua bộ pin Blade Battery 18,3 kWh, cho quãng đường vận hành thuần điện tới 100 km, đồng thời tích hợp cổng sạc nhanh DC, giúp thời gian sạc 2% - 80% trong 30 phút, bên cạnh sạc thường AC tại nhà.

2. Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 8/2025 với duy nhất 1 phiên bản có giá bán 2,599 tỷ đồng. Đây là mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng xe Mỹ, mang đến phong cách thể thao đầy cá tính, với hệ dẫn động 4 bánh cho công suất tối đa 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676 Nm.

Cung cấp năng lượng cho xe là pin lithium-ion dung lượng hiệu dụng 88kWh với phạm vi mở rộng với 376 cell được đặt giữa hai trục và bên dưới sàn xe, đem tới quãng đường di chuyển tới 550 km mỗi lần sạc.

3. Lynk & Co 08

Ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2025 dưới dạng nhập khẩu từ Trung Quốc với hai phiên bản có giá 1,299 - 1,389 tỷ đồng, định vị cạnh tranh trong phân khúc SUV PHEV hạng D. Xe sở hữu hệ thống hybrid gồm động cơ xăng 1.5 turbo kết hợp mô tơ điện kép và hộp số hybrid 3 cấp 3DHT Evo, cho công suất kết hợp 345 mã lực và mô-men xoắn 580 Nm, tăng tốc 0–100 km/h 6,75 giây.

Cùng với đó là cụm pin phẳng NCM 39,6 kWh cho tầm chạy thuần điện khoảng 200 km (WLTC), tổng tầm hoạt động lên tới 1.400 km khi kết hợp bình xăng 60L. Sạc nhanh DC 85 kW từ 30–80% trong khoảng 28 phút; hỗ trợ V2L 3,3 kW cấp điện cho thiết bị ngoài xe.

4. Mitsubishi Destinator

Mitsubishi Destinator chính thức ra mắt Việt Nam tháng 11/2025, thuộc phân khúc SUV hạng C 7 chỗ với 2 phiên bản có giá lần lượt là 780 và 855 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ xăng Turbo 1.5L MIVEC, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT, sản sinh công suất tối đa 163 PS và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Đồng thời, Destinator được trang bị 5 chế độ lái phù hợp với các điều kiện mặt đường khác nhau: Normal (Tiêu chuẩn), Wet (Đường ướt), Gravel (Đường sỏi), Tarmac (Đường nhựa), Mud (Đường bùn lầy).

5. Skoda Kushaq

Skoda Kushaq được lắp ráp trong nước và ra mắt vào nửa đầu năm 2025, với hai phiên bản có giá 599 - 649 triệu đồng, cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị. Xe được trang bị động cơ TSI Turbo dung tích 1.0 lít với công suất 115 PS và mô-men xoắn cực đại lên đến 178 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Kích thước nhỏ gọn nhưng nội thất rộng rãi, đặc trưng của các mẫu SUV đô thị châu Âu, đây cũng là một trong những sản phẩm đầu tiên xuất xưởng từ nhà máy Thành Công – Skoda tại Việt Nam.

6. Hyundai Santa Fe Hybrid

Ra mắt thị trường Việt vào cuối năm 2025, Hyundai Santa Fe Hybrid đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược điện hóa của Hyundai Thành Công tại Việt Nam, mang đến một giải pháp di chuyển mạnh mẽ, thông minh, thân thiện với môi trường nhưng vẫn giúp khách hàng không phải thay đổi thói quen sử dụng xe hàng ngày. Hyundai Santa Fe Hybrid chỉ có một phiên bản với mức giá 1,369 tỷ đồng.

Santa Fe Hybrid được trang bị động cơ xăng SmartStream 1.6L Turbo. Động cơ này ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục (CVVD), cho phép sản sinh công suất 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại dải vòng tua rộng 1.500 ~ 4.500 vòng/phút.

Song hành cùng động cơ xăng là hệ thống mô-tơ điện sử dụng khối pin Li-ion Polymer dung lượng 1,49 kWh (270V, 5.5Ah). Động cơ điện này cung cấp công suất 44,2 kW (tương đương gần 60 mã lực), bổ trợ trực tiếp sức mạnh cho động cơ xăng. Sự kết hợp hoàn hảo này đưa tổng công suất của Santa Fe Hybrid lên mức 235 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 367 Nm ngay từ dải tua 1.000 đến 4.100 vòng/phút. Đây là những con số ấn tượng, đưa Santa Fe trở thành mẫu xe Hybrid có hiệu suất vận hành hàng đầu trong phân khúc.

Kết quả của công nghệ này là mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,94L/100km ở điều kiện ngoài đô thị và 6,37L/100km ở điều kiện hỗn hợp (Theo thông số của Cục Đăng kiểm Việt Nam).

7. Suzuki Fronx

Suzuki Fronx được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2025, định vị trong phân khúc SUV hạng A với 3 phiên bản có giá bán tham khảo 520 – 649 triệu đồng. Xe sở hữu 2 tùy chọn động cơ, với bản GLX và GLX Plus sử dụng hệ truyền động mild hybrid gồm động cơ xăng 1.5L cho công suất 99 mã lực vàmô-men xoắn 135Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, phiên bản GL thuần xăng vẫn trang bị động cơ 1.5L với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp.

8. Lạc Hồng 900 LX

Lạc Hồng 900 LX được giới thiệu và bàn giao cho Bộ Ngoại giao vào tháng 8/2025 với 2 phiên bản (một bản có khả năng chống đạn) nhằm chuyên chở các nguyên thủ và lãnh đạo. Xe được với các chi tiết ngoại thất độc đáo gồm: Logo mạ vàng, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh trống đồng Đông Sơn, khoang nội thất ốp gỗ Golden Nanmu...

9. VinFast Limo Green

Vào ngày 5/8, VinFast đã chính thức bàn giao những chiếc MPV điện Limo Green đầu tiên tới các khách hàng Việt Nam với duy nhất 1 phiên bản có giá bán 749 triệu đồng. Xe được phát triển cho nhu cầu vận tải hành khách và dịch vụ taxi, với khối pin LFP được trang bị cho xe có dung lượng khả dụng 60,13 kWh, cho khả năng di chuyển lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Thời gian sạc pin từ 10% lên 70% chỉ trong vòng 30 phút, với công suất sạc nhanh DC tối đa 80 kW.

10. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf thế hệ mới được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối tháng 10 năm 2025 với 6 phiên bản có giá bán từ 768 triệu đồng - 1,898 tỷ đồng. Xe sở hữu các hệ thống truyền động mạnh mẽ, đáng chú ý nhất là bản Golf R Performance 4Motion. Xe duy trì thiết kế hatchback đặc trưng cùng khả năng vận hành ổn định và công nghệ an toàn đầy đủ, tạo nên phong cách thể thao và nhanh nhẹn.