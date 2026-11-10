Xe điện siêu sang BYD với công nghệ xe tăng, có thể nổi lên khi rơi xuống nước

Yangwang Auto, thương hiệu xe điện hạng sang thuộc sở hữu của BYD, vừa giới thiệu mẫu xe mới đầy tham vọng mang tên Yangwang Altior. Chiếc sedan điện cỡ lớn này đã được ra mắt tại một sự kiện ở Abu Dhabi (UAE) và được kỳ vọng sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới trong phân khúc xe sang.

Yangwang Altior có giá gần 8 tỷ đồng.

Với thiết kế ấn tượng, Altior gây chú ý mạnh với hình dáng giống như một sản phẩm của Rolls-Royce. Chiếc xe dài 5,6 mét, lớn hơn một chút so với Rolls-Royce Ghost, sở hữu lưới tản nhiệt đồ sộ, nắp ca-pô dài và cửa kiểu xe ngựa mở ra phía sau. Đặc biệt, biểu tượng phía trước được làm từ vàng 24 karat và bên trong cửa còn được trang bị ô dù, nâng tầm sang trọng lên một mức độ mới.

BYD đã dành ba năm để phát triển thiết kế của Altior, với sự chú trọng đặc biệt đến chất liệu. Chiếc xe được trang trí bằng ngọc bích Hetian màu vàng, bọc ghế thêu Tô Châu, thảm sàn bằng len nguyên chất và các công tắc kim loại được thử nghiệm để đảm bảo âm thanh và cảm giác hoàn hảo.

Nội thất của xe.

Khoang cabin bốn chỗ ngồi được trang bị ghế ngồi kiểu hàng không không trọng lực với chức năng massage, màn hình hiển thị 21,4 inch trên trần xe cho giải trí và gọi video, cùng hai tủ lạnh và hệ thống âm thanh Dynaudio mạnh mẽ với 39 loa.

Về mặt công nghệ, Altior sử dụng nền tảng e4 của BYD với bốn động cơ điện độc lập, cho phép điều chỉnh mô-men xoắn tại mỗi bánh xe hơn 100 lần mỗi giây. Hệ thống này giúp xe thực hiện các cú quay đầu như xe tăng, trong khi hệ thống treo chủ động tự điều chỉnh theo địa hình. Đặc biệt, Altior có khả năng nổi trên mặt nước trong trường hợp khẩn cấp và duy trì sự ổn định ngay cả khi lốp xe bị nổ ở tốc độ cao.

Có hai phiên bản Executive và Bespoke của Altior.

Với pin Blade thế hệ thứ hai, Altior hứa hẹn phạm vi hoạt động lên đến 1000 km theo chu kỳ CLTC của Trung Quốc. BYD sẽ cung cấp các phiên bản Executive và Bespoke, trong đó phiên bản giới hạn Shanhe Dingyun Bespoke Edition hiện đang được đặt trước tại Trung Quốc với giá 2,08 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,94 tỷ đồng. Thông tin chi tiết về giá bán cuối cùng và thông số kỹ thuật sạc cho các phiên bản khác vẫn chưa được công bố.