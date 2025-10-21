City, Xpander, Soluto 2025: Tranh ngôi vương, xuống tiền vào xe nào?

Thị trường ô tô cỡ nhỏ và MPV tại Việt Nam năm 2025 chứng kiến cuộc so kè quyết liệt và hấp dẫn giữa ba mẫu xe đình đám: Honda City, Mitsubishi Xpander và Kia Soluto. Mỗi mẫu xe sở hữu ưu thế riêng biệt, từ thiết kế, trang bị, hiệu suất vận hành đến mức giá và mục đích sử dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng. Dưới đây là phân tích sâu sắc từ số liệu doanh số, đánh giá chuyên gia đến cảm nhận thực tế của khách hàng về ba mẫu xe hàng đầu này.

Honda City 2025: Lựa chọn của sự tinh tế và công nghệ

Honda City 2025 tiếp tục khẳng định vị thế sedan hạng B được ưa chuộng bậc nhất tại Việt Nam với thiết kế sắc sảo, hiện đại, nội thất rộng rãi và trang bị công nghệ hàng đầu phân khúc. Động cơ 1.5L i-VTEC kết hợp hộp số CVT mang đến trải nghiệm lái mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu khoảng 5.68L/100 km. City tập trung vào nhóm khách hàng trẻ, gia đình nhỏ, những người đánh giá cao sự sang trọng và tiện nghi.

Doanh số của Honda City nửa đầu năm 2025 rất ấn tượng với gần 4.766 xe bán ra, vượt qua các đối thủ truyền thống như Hyundai Accent và thu hẹp khoảng cách với Toyota Vios. Đặc biệt, trong tháng 8/2025, City bán được hơn 1.130 xe dù thị trường chung sụt giảm, chứng tỏ khả năng duy trì sức hút bền bỉ nhờ các chương trình ưu đãi hấp dẫn của Honda.

Người dùng đánh giá cao khả năng vận hành êm ái, cảm giác lái chắc chắn và tiện nghi công nghệ hiện đại trên mẫu xe này. Các chuyên gia cũng nhận định City là "chiếc sedan đô thị hoàn hảo cho người trẻ năng động, tìm kiếm sự cân bằng giữa giá trị sử dụng và trải nghiệm".​

Mitsubishi Xpander 2025: Mẫu MPV số 1 cho gia đình Việt

Xpander là biểu tượng của dòng MPV đa dụng tại Việt Nam, dành cho đối tượng khách hàng cần một chiếc xe rộng rãi, linh hoạt, phù hợp cả nhu cầu gia đình lẫn chạy dịch vụ. Phiên bản nâng cấp 2025 với động cơ 1.5L cho công suất 105 mã lực, hộp số tự động 4 cấp, hệ dẫn động cầu trước, cùng thiết kế hiện đại hơn và trang bị an toàn đầy đủ giúp Xpander giữ vững vị trí đầu bảng phân khúc MPV.

Doanh số của Xpander tiếp tục dẫn đầu phân khúc MPV trong năm 2025 với mức trung bình khoảng 900 xe mỗi tháng, dù có sự biến động giảm nhẹ trong tháng 8, chủ yếu do ảnh hưởng của tháng 7 âm lịch và chờ đợi phiên bản mới. Tính đến nửa đầu năm 2025, Mitsubishi Motors Việt Nam đã bán hơn 8.000 xe Xpander, chiếm hơn 50% tổng doanh số của hãng tại Việt Nam.

Phản hồi từ người mua cho thấy Xpander được yêu thích bởi không gian nội thất rộng rãi, khả năng chứa đồ linh hoạt, vận hành ổn định và các tính năng an toàn như camera 360. Một số người dùng cũng nhận xét rằng xe phù hợp với gia đình nhiều thành viên và cả những khách hàng muốn mua xe chạy dịch vụ nhờ chi phí sử dụng tiết kiệm và bền bỉ. Các chuyên gia đánh giá đây là lựa chọn tuyệt vời trong phân khúc MPV nhờ giá thành hợp lý và khả năng vận hành đa năng.​

Kia Soluto 2025: Thực dụng, giá cả phải chăng cho khách hàng Việt

Trong khi đó, Kia Soluto 2025 tiếp tục duy trì phong độ trong phân khúc sedan hạng B với lợi thế lớn là giá bán cạnh tranh chỉ từ 386 triệu đồng cùng các phiên bản phù hợp đa dạng nhu cầu người dùng Việt. Xe được trang bị động cơ 1.4L với hiệu suất khá, tập trung vào những khách hàng mới mua xe lần đầu hoặc người dùng tìm kiếm một phương tiện kinh tế, bền bỉ.

Tuy doanh số Kia Soluto giảm nhẹ so với các đối thủ như City hay Xpander trong năm 2025 (chỉ khoảng vài chục xe bán ra mỗi tháng), nhưng vẫn có lượng khách trung thành nhờ chi phí bảo dưỡng và sử dụng thấp, vận hành đơn giản, phù hợp với những nhu cầu di chuyển cơ bản hàng ngày. Người dùng đánh giá cao Soluto về tính thực dụng, độ bền và mức giá dễ tiếp cận cho cùng phân khúc.

Chuyên gia nhận xét Kia Soluto là lựa chọn "tối ưu cho phân khúc xe phổ thông, thích hợp với người mới mua xe, tập trung vào chi phí vận hành thấp và sử dụng thực tế".​

Đánh giá tổng quan, gợi ý lựa chọn

Nếu bạn ưu tiên phong cách thời thượng, công nghệ hiện đại và trải nghiệm vận hành cao cấp, Honda City 2025 là ứng viên sáng giá nằm trong tầm giá trung bình của phân khúc sedan cỡ B, rất phù hợp với giới trẻ và các gia đình nhỏ thành thị.

Xpander 2025 là lựa chọn tối ưu cho các gia đình đông người, luôn cần nhiều không gian và các tiện ích an toàn, bền bỉ. Xe phù hợp cho nhu cầu đa dụng, vận hành đa địa hình và cả mục đích chạy dịch vụ.

Kia Soluto dành cho những người mua xe lần đầu hoặc muốn xe nhỏ gọn, dễ sử dụng với ngân sách hạn chế, hướng đến sự bền bỉ và tiết kiệm chi phí trong dài hạn.

So sánh thông số kỹ thuật chính

Tiêu chí Honda City 2025 Mitsubishi Xpander 2025 Kia Soluto 2025 Phân khúc Sedan hạng B MPV 7 chỗ Sedan hạng B Động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, 119 mã lực 1.5L MIVEC, 105 mã lực 1.4L, công suất thấp hơn Hộp số CVT vô cấp Tự động 4 cấp Số sàn hoặc tự động (tùy phiên bản) Chỗ ngồi 5 chỗ 7 chỗ 5 chỗ Giá bán (VNĐ) 499 – 569 triệu 560 – 698 triệu 386 – 439 triệu Tiêu thụ nhiên liệu 5.68L/100km 6.9L/100km Tiết kiệm, phù hợp đô thị Phù hợp với Gia đình nhỏ, cá nhân trẻ Gia đình đông người, dịch vụ Người mua lần đầu, chú trọng kinh tế Doanh số tháng 8/2025 1.136 xe 906 xe 22 xe

Kết luận, với những thông tin về doanh số thực tế, đánh giá của chuyên gia và trải nghiệm người dùng, Honda City, Mitsubishi Xpander và Kia Soluto đều có chỗ đứng vững chắc tại thị trường Việt Nam 2025. Lựa chọn xe phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, ngân sách và ưu tiên cá nhân.