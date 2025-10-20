2026 Bajaj Pulsar NS125 trình làng, giá kỳ vọng tương đương Honda Future 125

Trong bối cảnh phân khúc xe mô tô 125cc ngày càng trở nên cạnh tranh khốc liệt, Bajaj đã quyết định nâng cấp mẫu Pulsar NS125 nhằm củng cố vị thế của mình. Phiên bản 2026 của mẫu xe này được ra mắt với nhiều cải tiến về cả thiết kế lẫn công nghệ, hứa hẹn sẽ tạo được sức hút lớn với khách hàng.

Một trong những điểm nổi bật đầu tiên là sự xuất hiện của màu sắc mới – trắng ngọc trai (Pearl White) kết hợp với các chi tiết nhấn màu hồng nhạt. Thiết kế này giúp chiếc xe trông hiện đại và thể thao hơn, phù hợp với phong cách streetfighter mà dòng NS hướng đến. Bên cạnh đó, bộ lốp trước và sau cũng được nâng cấp, với lốp trước rộng 90mm và lốp sau rộng 120mm – thay thế cho loại 80mm và 100mm ở phiên bản cũ – giúp tăng độ bám đường và tạo cảm giác vững chắc hơn khi di chuyển.

Một trong những cải tiến quan trọng nhất trên phiên bản 2026 là hệ thống chống bó cứng phanh ABS với ba chế độ. Đây là tính năng hiếm thấy trong phân khúc 125cc. Với hệ thống ABS một kênh, người lái có thể lựa chọn chế độ phù hợp với điều kiện đường đi: chế độ Rain giúp tăng độ an toàn khi trời mưa, Road cho cảm giác phanh cân bằng, còn Off-road cho phép can thiệp tối thiểu để dễ dàng xử lý khi đi đường xấu hoặc trơn trượt.

Ngoài ra, cụm đồng hồ trên Pulsar NS125 2026 cũng được nâng cấp lên loại kỹ thuật số hoàn toàn, tích hợp cả tính năng dẫn đường từng chặng (turn-by-turn navigation) – vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng Pulsar phân khối lớn hơn. Các tiện ích kết nối như thông báo cuộc gọi, tin nhắn, cùng các thông số như vị trí số, mức nhiên liệu còn lại, quãng đường có thể đi tiếp… cũng được tích hợp đầy đủ, mang lại trải nghiệm hiện đại và tiện nghi hơn cho người dùng.

Về mặt sức mạnh, Bajaj giữ nguyên khối động cơ cũ với dung tích 124,45cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí. Động cơ này cho công suất tối đa 12 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11Nm tại 7.000 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số 5 cấp. Hệ thống khung sườn perimeter, phuộc trước ống lồng, giảm xóc sau monoshock có thể điều chỉnh tải trước, phanh đĩa trước 240mm và phanh sau tang trống 130mm đều được giữ nguyên. Trọng lượng xe ở mức 144kg, với chiều cao yên 805mm – phù hợp với đa số người dùng ở nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Trong phân khúc xe côn tay 125cc, Bajaj Pulsar NS125 phiên bản 2026 sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đáng gờm như TVS Raider 125, Hero Xtreme 125R và mẫu xe mới ra mắt gần đây là Honda CB125 Hornet. Hiện giá bán của Pulsar NS125 2026 chưa được công bố, nhưng bản 2025 hiện đang được bán với giá từ 92.182 rupee - khoảng 27,8 triệu đồng.