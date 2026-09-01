Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc: Đi cách bao nhiêu mét thì đúng luật?

Theo thông báo của Cục CSGT, từ 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sẽ ra quân xử phạt tài xế không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế hình thành thói quen giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc, bởi ở tốc độ cao, chỉ vài giây phản ứng chậm cũng có thể dẫn tới va chạm và tai nạn liên hoàn.

Theo Cục CSGT, khi phương tiện chạy ở tốc độ 100 km/h, mỗi giây xe di chuyển khoảng 28 m. Với khoảng cách 100 m, tài xế chỉ có khoảng 3,6 giây để phát hiện nguy hiểm, phản ứng và xử lý tình huống. Đây là khoảng thời gian rất ngắn nếu xe phía trước phanh gấp hoặc xuất hiện chướng ngại vật bất ngờ.

Thống kê của Cục CSGT cho thấy hơn 30% số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc xuất phát từ nguyên nhân không bảo đảm khoảng cách an toàn, dẫn đến các vụ tai nạn liên hoàn, dồn toa với hậu quả nghiêm trọng.

Theo quy định, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn tối thiểu ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau:

Ở tốc độ 60 km/h, khoảng cách tối thiểu là 35 m; trên 60 đến 80 km/h là 55 m; trên 80 đến 100 km/h là 70 m; trên 100 đến 120 km/h là 100 m.

Hướng dẫn về khoảng cách an toàn cho tài xế khi đi trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao, hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước. Khoảng cách này cần được điều chỉnh theo mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế.

Đặc biệt, trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường quanh co, đèo dốc hoặc tầm nhìn hạn chế, tài xế phải chủ động tăng khoảng cách an toàn so với mức quy định trong điều kiện thời tiết và giao thông thuận lợi.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi chạy trên cao tốc bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây ra tai nạn giao thông, người lái xe bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Về quá trình triển khai xử lý vi phạm, Cục CSGT cho biết trong thời gian tới sẽ tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát thông minh và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm soát, phạt nguội cũng như xử phạt trực tiếp hành vi vi phạm.

Đơn vị này khẳng định rằng giữ khoảng cách an toàn không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định mà còn là một thói quen cần thiết đối với mỗi tài xế.

Việc chủ động kiểm soát tốc độ, quan sát biển báo cự ly và duy trì khoảng cách phù hợp sẽ giúp người lái có thêm thời gian xử lý khi tình huống bất ngờ xảy ra, qua đó giảm nguy cơ tai nạn và bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác.