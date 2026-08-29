Đang giữ khoảng cách an toàn, xe khác 'điền vào chỗ trống', tài xế có bị phạt?

Thông tin từ ngày 27/8, CSGT sẽ xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đang được nhiều tài xế quan tâm. Tôi hoàn toàn đồng tình với nguyên tắc này nhưng cũng không khỏi băn khoăn, bởi trong thực tế, không ít trường hợp khoảng cách giữa các xe bị thu hẹp do phương tiện khác bất ngờ chuyển làn, nhập vào khoảng trống phía trước.

Giả sử xe tôi đang chạy ở tốc độ 100 km/h và giữ đúng khoảng cách với xe phía trước là 70m, đáp ứng đúng quy định. Chỉ vài giây sau, một xe khác từ làn bên cạnh chen vào khoảng trống 70m giữa hai xe, ngay lập tức, khoảng cách xe của tôi với xe trước bỗng dưng bị thu hẹp, thấp hơn mức tối thiểu khoảng cách an toàn theo quy định.

Xe trước bất ngờ chen vào khoảng trống an toàn, xe sau có bị phạt lỗi? Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Trong trường hợp này, tôi hiểu rằng tôi cần chủ động giảm tốc để tái lập khoảng cách an toàn. Nhưng quá trình đó cần một khoảng thời gian nhất định và còn phụ thuộc vào bối cảnh giao thông phía sau. Nếu hệ thống camera ghi nhận đúng lúc này, liệu tôi có bị xác định là vi phạm lỗi không giữ khoảng cách an toàn hay không?

Theo tôi, đây không phải là vấn đề nhỏ. Nếu chỉ căn cứ vào khoảng cách tại một thời điểm mà không xem xét diễn biến trước và sau đó, rất dễ biến một tình huống giao thông bình thường thành hành vi vi phạm.

Thực tế trên cao tốc, việc phương tiện chuyển làn, nhập làn hoặc thay đổi tốc độ diễn ra liên tục. Một chiếc xe có thể đang giữ khoảng cách đúng quy định nhưng chỉ vài giây sau đã có phương tiện khác xuất hiện trong khoảng trống phía trước. Người lái xe không thể ngay lập tức tạo thêm vài chục mét khoảng cách chỉ bằng một thao tác.

Cách xử lý trong tình huống này là giảm tốc để khoảng cách dần được thiết lập lại. Nhưng nếu tài xế phanh hoặc giảm tốc quá đột ngột, chính hành động đó lại có thể tạo nguy hiểm cho phương tiện đang chạy phía sau, đặc biệt khi xe đang lưu thông ở tốc độ cao.

Tôi cũng nghĩ việc xác định khoảng cách trên cao tốc không đơn giản như nhìn vào một con số cố định. Ở tốc độ 100 km/h, ô tô di chuyển khoảng 27,8 m mỗi giây. Ở 120 km/h, quãng đường đi được đã khoảng 33,3 m mỗi giây. Như vậy, chỉ trong một hoặc hai giây, khoảng cách giữa các phương tiện có thể thay đổi rất đáng kể khi một xe giảm tốc, chuyển làn hoặc nhập vào dòng xe.

Nếu người điều khiển phương tiện phải liên tục ước lượng bằng mắt rằng mình đang cách xe phía trước 55m, 70m hay 100m, hoặc áp dụng quy tắc "3 giây", sự tập trung vào việc đoán khoảng cách cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng quan sát và xử lý các tình huống khác trên đường.

Vì vậy, tôi muốn hỏi những người thường xuyên chạy cao tốc hoặc am hiểu quy định giao thông: Trong trường hợp xe phía sau đang giữ khoảng cách đúng quy định nhưng một phương tiện khác bất ngờ chuyển làn, chen vào khoảng trống phía trước, tôi có bị phạt không?

Nếu camera có thể ghi nhận được quá trình phương tiện phía trước chuyển làn, giảm tốc và khoảng cách sau đó được tài xế chủ động điều chỉnh thì cách xác định lỗi sẽ như thế nào?

Độc giả Hoàng Anh (Đông Anh, Hà Nội)