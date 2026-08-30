Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Tài xế còn nhiều thắc mắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thông báo sẽ bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn từ ngày 27/8, điều này khiến nhiều tài xế lúng túng và chưa hiểu rõ về tính khả thi khi áp dụng vào thực tế.

Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ (trong điều kiện thời tiết khô ráo) được quy định theo từng dải tốc độ cụ thể: Tối thiểu 35m khi chạy với tốc độ 60 km/h, tối thiểu 55m khi chạy với tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h, tối thiểu 70m khi chạy với tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h, tối thiểu 100m khi chạy với tốc độ trên 100 km/h đến 120 km/h.

Nhiều thắc mắc xung quanh việc giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Anh Gia Huy, một tài xế thường xuyên đi cao tốc, nhận thấy vấn đề sẽ xuất hiện khi có tài xế lái xe khác bất ngờ chèn ngang khi có khoảng trống: "Ví dụ, khi tôi đang giữ đúng khoảng cách 55m với xe trước nhưng xe sau vượt lên rồi chui vào giữa, vậy là mình lại phải phanh lại để giữ khoảng cách 55m với xe vừa chui vào hay sao?".

Điều này không quá khó xuất hiện trong bối cảnh nhiều tài xế vẫn còn có tư duy đi trên đường kiểu "điền vào chỗ trống", vừa khiến mình bị xử phạt và đồng thời cũng ảnh hưởng đến người điều khiển phương tiện khác trên đường.

"Không chỉ là vấn đề giảm tốc độ để giữ khoảng cách với xe phía trước, mà nhiều khi có cả chục xe vượt lên rồi nhập làn như vậy chắc cả ngày không đi hết được một đoạn cao tốc" - anh Huy bày tỏ.

Nhiều tái xế thắc mắc về việc xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Trong khi đó, nhiều tài xế cũng thắc mắc về vấn đề giới hạn tốc độ trên cao tốc. Do phải giữ khoảng cách với xe phía trước nên người điều khiển sẽ có một số tình huống phải giảm tốc độ, đôi khi sẽ thấp hơn cả tốc độ cho phép, cũng tạo nên một lỗi vi phạm.

"Trong trường hợp tôi phải giữ khoảng cách xe phía trước nhưng xe đó đi quá chậm, nếu phải giữ khoảng cách mà tốc độ xe tôi lái dưới 60km/h thì lại liệu tôi có bị phạt lỗi đi dưới tốc độ cho phép hay không?" - anh Tiến Đạt - một tài xế tại Hà Nội đặt câu hỏi về quy định xử phạt mới.

Bên cạnh đó, anh cũng cho rằng, khoảng cách cần duy trì trên cao tốc đối với mỗi dải tốc độ không hề đơn giản trong khi đang phải điều khiển xe. Ngoài ra, khoảng cách nhỏ hơn quy định không có nghĩa sẽ hoàn toàn đảm bảo an toàn, trong khi lớn hơn cũng chưa thể khẳng định sẽ yên tâm không xảy ra va chạm.

"Xem qua video của CSGT hướng dẫn vượt xe trên đoạn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tôi thấy có những thời điểm khoảng cách giữa các phương tiện cũng không thể xác định được cụ thể là bao nhiêu. Tôi đề xuất cơ quan chức năng nên có những hướng dẫn cụ thể hơn về các trường hợp bị xử phạt để tài xế yên tâm lái xe", anh Đạt chia sẻ.

Nhiều tài xề đặt ra các tình huống giả định xảy ra trên đường mà không phải lỗi của mình thì có bị xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Tài xế lâu năm chỉ cách giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Trong khi nhiều tài xế cảm thấy khó khăn khi xác định xác khoảng cách an toàn trên cao tốc thì một số người lái xe lâu năm lại thấy vấn đề này hoàn toàn có thể thực hiện theo thói quen trước đây vẫn thường dùng.

Anh Nguyễn Văn Quảng (Hà Nội) chia sẻ, về cách duy trì khoảng cách an toàn trên cao tốc đơn giản mà anh đã dùng nhiều năm từ trước đến nay, giúp anh vẫn may mắn chưa gặp tai nạn nào.

"Tôi đi trên cao tốc từ lúc có bằng đến nay 15 năm rồi, kinh nghiệm của tôi khi giữ khoảng cách an toàn chính là nhờ nguyên tắc 3 giây, và chấp nhận bị chen lấn tôi vẫn đi bình thường" - anh Quảng cho biết.

Dù chế tài đã rõ ràng, nhưng khi áp dụng vào thực tiễn trên các cao tốc, nhiều tài xế tỏ ra băn khoăn, đặc biệt trong những tình huống xe trước đi chậm, việc vừa giữ đúng khoảng cách vừa xử lý tình huống thực tế đôi khi không đơn giản.

Theo đó, phương pháp này rất đơn giản, tài xế chỉ cần chọn một vật mốc cố định trên đường như cột đèn, biển báo hoặc cây xanh. Sau đó, hãy quan sát đuôi xe phía trước vừa chạy qua mốc đó và đếm chậm rãi từ 1 đến 3. Nếu xe đang điều khiển đi qua mốc sau khi đển đủ 3 giây hoặc hơn thì khoảng cách đã đúng, nếu đến nơi khi chưa đếm đến 3 thì xe đang đi quá gần.

Dù nhiều tài xế than phiền về quy định xử phạt mới áp dụng, anh Quảng lại cho rằng đây lại là một cách rất hay để đảm bảo xe điều khiển ít bị vi phạm giao thông.

"Theo tôi thì việc bổ sung quy định xử phát mới về khoảng cách trên cao tốc sẽ có nhiều lợi ích vì tôi sẽ càng ít phải đạp phanh vì có xe khác chen vào vì hiện các xe đã có camera hành trình rồi, mình chỉ cần trích xuất rồi gửi thẳng cho CSGT để tránh bị phạt nguội"- anh Quảng chia sẻ.

Nhìn chung, các tài xế vẫn còn nhiều thắc mắc về quy định xử phạt trên cao tốc do chưa quen với việc căn khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, để đảm bảo mục tiêu hạn chế tai nạn liên hoàn, các tài xế sẽ cần được hướng dẫn rõ ràng hơn từ cơ quan chức năng, đồng thời cũng sẽ cần học hỏi thêm kinh nghiệm từ những tài xế lâu năm để đảm bảo thực hiện đúng quy định.